Bocce, riparte il campionato di serie A2

Il campionato di serie A2, iniziato a ottobre 2019 e sospeso causa Covid-19, trova compimento in questo mese di settembre. Da oggi saranno disputate le due giornate mancanti e decisive per la classifica finale, che definirà le quattro squadre candidate alla Final Four scudetto.

Per la serie A2-Est, girone triveneto, gli incontri di oggi validi per la 17esima giornata sono: a Fagagna Quadrifoglio-Snua, a Buttrio Maxim-Pederobba, Dolada-Marenese. Incontri aperti al pubblico secondo le normative vigenti.

La classifica dopo 16 giornate è la seguente: Marenese 32, Dolada 24, Quadrifoglio20, Cussignacco, Pederobba e Chiesanuova 18, Snua e Villaraspa 10, Tre Stelle 6, Maxim 4.

Qualche squadra, per l’impossibilità di schierare la formazione ufficiale in campo perché composta da stranieri o per la posizione in classifica ormai già definita, ha deciso di non disputare l’incontro, accettando la sconfitta a tavolino. E’ il caso del Tre Stelle (0-26 contro Chiesanuova) e del Villaraspa (0-26 contro Cussignacco).

La Final Four è prevista per l’ultimo weekend di settembre a Pordenone; in gara le prime due classificate del girone est e le prime due del girone ovest. La seconda finalista del girone est sarà determinata dallo spareggio tra seconda e terza classificata nel girone eliminatorio, qualora il gap sia inferiore o uguale a 5 punti.