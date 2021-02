Bocce, ripartono i campionati di serie A

Le bocce, sport noto principalmente per l’età media longeva degli atleti e come attività amatoriale quando, invece, annovera un discreto settore giovanile e un'organizzazione a livello mondiale con tutte le tipologie di campionato, si sono decise a ripartire nel mese di febbraio con i campionati di serie A, dopo circa quattro mesi di stop.

Le tre specialità che caratterizzano le bocce sono partite nell’ordine con raffa e petanque e ora tocca al volo. Le società di serie A, pur con qualche timore, si sono adeguate. Nonostante la forza di volontà, non tutto fila liscio perché diversi incontri vengono rinviati a seguito delle varie quarantene.

Purtroppo la pandemia non accenna ad arrestarsi e contagi si manifestano in ogni dove. Durante il lockdown della scorsa primavera erano risultate positive anche le campionesse di Buttrio - le sorelle Caterina e Virginia Venturini – che non hanno avuto complicazioni e stanno bene. A oggi si registrano ancora casi e, purtroppo, decessi, come quello dell’ex presidente regionale Fabio Gigante di una decina di giorni fa.

La federazione ha dato il via libera anche al campionato di serie A2, che nella nostra regione interessa sei squadre. Purtroppo la situazione in Fvg è un po’ più complicata perché alcune società sono impossibilitate a partecipare a causa di casi o impraticabilità dell’impianto. Hanno chiesto alla federazione, alla luce delle problematiche, di poter posticipare la partenza, ma l’organo centrale pare inamovibile.

In regione, causa le varie chiusure, gli atleti sono rimasti a bocce ferme sostanzialmente da ottobre a questa parte e, solo grazie alla liberatoria federale, di poter svolgere allenamenti individuali. Poter ripartire totalmente rimane ancora un miraggio al momento.

Una ventata di novità arriverà dal nuovo Consiglio regionale che sarà eletto oggi alle 15: finisce l’era di Carlo Mattiussi per far spazio al nuovo e unico candidato Aldo Daici, 71enne di Artegna, appassionatissimo di questo sport oltre che ex primo cittadino del suo comune.

I candidati a consigliere regionale che si contenderanno i sei posti a disposizione sono: Luca Balos, Sergio Bergnach, Dario Campana, Alceo Cargnello, Sebastiano Marega, Virginio Mezzarobba, Marco Miani, Mario Nogarotto, Giuliano Revelant, Caterina Venturini e Nicola Ziraldo.