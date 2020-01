Bocce, sarà un anno ricco di novità

La Fib del Friuli Venezia Giulia ha tenuto la sua assemblea annuale domenica 22 dicembre al Salone d’Onore di Palmanova, alla presenza di oltre 40 società e delle autorità federali con il presidente nazionale Marco Giunio De Sanctis, il segretario generale Riccardo Milana, il presidente Coni Fvg Giorgio Brandolin, il presidente regionale Cip Fvg Giovanni De Piero e altre autorità sportive e amministrative comunali e regionali.

Il presidente regionale Fib Carlo Mattiussi ha aperto le danze raccontando i punti salienti del 2019 cha vanno dall’attività agonistica di alto livello, con i campionati di serie A e A2, ai campionati minori, passando per i vari tornei dai provinciali agli internazionali, dai settori giovanili, femminili, paraolimpici fino al settore scolastico con il progetto “Bocciando s’impara”. Ha messo in luce pregi e difetti di quanto fatto e l’impegno a lavorare per migliorare, dando particolare risalto all’importanza dei media per la diffusione e la promozione dello sport bocce: il sito regionale, la pagina facebook, gli articoli sulle testate, le trasmissioni dedicate su Telefriuli, evidenziando l’importanza di produrre materiale fotografico e video per la pubblicazione.

Chiusa la parte pratica con l’approvazione del bilancio, ha preso parola il presidente nazionale della Fib De Sancits che ha elogiato quanto finora è stato fatto in regione e ha esposto le novità che interesseranno il 2020: dalla Coppa Italia, come il calcio, al circuito élite per gli atleti di alto livello, alle nuove funzionalità gestionali e amministrative adottate. La parola è passata poi al Cip con De Piero per la sinergia che c’è tra le bocce e i diversamente abili, per poi chiudere con l’intervento del presidente del Coni Brandolin, che ha sottolineato come lo sport delle bocce, nonostante sia considerato minore e, a detta di molti, ‘per vecchi’, ha una validità molto importante dal punto di vista agonistico, scolastico e sociale, precisando che è uno dei pochi sport praticabile dai 6 ai 90 anni.

La giornata si è conclusa con la passerella degli atleti e delle società distintesi durante la stagione agonistica; tra i risultati di maggior prestigio, l’oro italiano di Caterina Venturini, gli argenti tricolore di Barbara Zurini, Virginia Venturini e Luca Miani, il bronzo italiano di Roberto Gurnari, il terzo posto del Buttrio nella serie A femminile e il bronzo della Quadrifoglio-Fagagna in A2, il secondo posto nel campionato nazionale Under 15 per la Quadrifoglio e il titolo triveneto per Maxim e Gemonese rispettivamente nel campionato di Lega Pro e Terza categoria.