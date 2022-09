Bocce, sei friulane in corsa alle finali trivenete

Non è la “domenica del pallone” ma quella delle bocce impegnate nelle finali trivenete dei campionati di prima, seconda e terza categoria. Sei i club friulani in campo, in tre diverse sedi, con le semifinali alle 9 e finale alle 14.30.

A Riva del Garda è di scena la prima categoria con la Manzanese opposta a Trento e la Sacilese al Mugnai.

In quel di Brugnera, che ospita la seconda categoria, c’è la Rivignanese che se la vedrà con l’Orsago, mentre Cavallino Tre Ponti sfiderà la Vazzolese.

Infine a Cordignano la terza categoria che vedrà impegnate la Quadrifoglio-Fagagna contro la Ciliense e il derby tutto friulano tra i tolmezzini della Val But e la Bujese.

Oggi, a partire dalle 8.30, nel palabocce di Torre di Pordenone, si gioca il torneo della Graphistudio caratterizzato da 45 coppie di categoria C.

Infine, la gara nazionale della Quadrifoglio-Fagagna, con 71 coppie, è stata vinta dalla Triestina di Luca Balos e Roberto Trentin (nella foto).