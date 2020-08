Bortolin Kemo nuovo socio del Pordenone

Il Pordenone Calcio comunica l’ingresso nella propria compagine societaria di Bortolin Kemo S.p.A. Azienda del territorio, con sede a Porcia, è leader nel settore degli impianti di imbottigliamento, confezionamento e chiusure. Bortolin Kemo vanta un’importante presenza, oltre che nel mercato italiano in quello estero, con l’85% di export.

"Il progetto sportivo e sociale del presidente Mauro Lovisa, di soci e staff è un gioiello", dichiara Marino Sain, amministratore delegato di Bortolin Kemo. "Una realtà che si fonda su organizzazione, idee e innovazione, affiancate da investimenti mirati. Una filosofia e dei valori in cui ben ci ritroviamo. Il nostro obiettivo, entrando “in squadra”, è partecipare all’ulteriore consolidamento e allo stesso tempo crescita del club dopo i recenti ed entusiasmanti playoff di Serie B, senza dimenticare le vittorie degli anni precedenti e il grande lavoro del Settore Giovanile, una scuola di sport e di vita. Il calcio fatto in questo modo, sano e virtuoso, rappresenta uno strumento di visibilità aziendale strategico e fondamentale per noi della Bortolin Kemo. Credo anche che l'immagine industriale e culturale con cui si è distinta finora la nostra città sia degnamente completata e impreziosita con quella sportiva del Pordenone Calcio. Auspichiamo che anche altre realtà pordenonesi, componenti di un tessuto produttivo d’eccellenza, possano intraprendere il nostro stesso percorso".

"Per noi che portiamo avanti questo progetto da tanti anni, con grande passione e sacrifici, vedere avvicinarsi imprenditori pordenonesi è sicuramente motivo d’orgoglio e soddisfazione", spiega il presidente onorario e storico socio del Pordenone Calcio Giampaolo Zuzzi. "Il nostro territorio può fare molto, ognuno nel suo ruolo e nella sua misura, per sostenere una maglia che identifica e abbraccia tutta la nostra gente e la nostra Pordenone. Simbolo di una passione, una professionalità sportiva e sociale riconosciuta a livello nazionale come modello (Prima Squadra e Settore Giovanile) e che supera appunto ampiamente i confini locali, ma si fonda su radici ben piantate all’interno di essi e che possono diventare ancor più forti. Più siamo e più questo progetto, già straordinario, potrà regalare a Pordenone tutta le più grandi soddisfazioni".

Bortolin Kemo S.p.A., nata nel 1945 dall'iniziativa del fondatore Mario Bortolin, unitasi nel 1987 alla Kemo Industries, opera in due differenti settori. La Divisione Packaging si occupa della produzione di macchine e impianti di imbottigliamento e confezionamento. La Divisione Closures produce invece impianti per la fabbricazione di imballi metallici e chiusure (tappi).