Boscacci ed Eydallin vincono la terza tappa della Trancavallo

Domenica mattina in Alpago alle pendici della Val Salatis, è andata in scena la tappa conclusiva della Transcavallo, gara di scialpinismo a squadre che si è corsa in tre prove tra le nevi a confine tra Piancavallo e Tambre.

La completa mancanza di neve alle quote più basse ha costretto gli organizzatori ad alzare la partenza a 1400 metri sul livello del mare. In programma sei salite per un totale di 2100 metri di dislivello positivo con dei tratti da affrontare a piedi, con i ramponi calzati e sci nelle spalle. Nonostante la situazione critica a valle in alto le condizioni del tracciato erano perfette, tanto perfette che è stato possibile percorrere il “canalino delle Placche”, una lingua di neve che si insinua tra le rocce del monte Guslon con pendenze che superano i 50°.

Subito dopo il via sono stati Michele Boscacci e Matteo Eydallin a prendere il comando della gara, dopo le due prime giornate, dove gli atleti del Centro Sportivo Esercito hanno un po’ faticato a carburare, i due azzurri hanno subito tenuto un ritmo altissimo guadagnando secondi preziosi sugli inseguitori William Boffelli e Alex Oberbacher, appena dietro salivano Armin Holf e Jakob Herrmann.

Boscacci Eydallin non rallentano il passo alla fine del “canalino delle Placche” hanno 2 minuti di vantaggio sulle altre squadre. Sul traguardo della Val Salatis i vincitori fermano il cronometro in 2:10’50’’, Boffelli-Oberbacher chiudono in 2:11’38’’, mentre il podio è completato dagli austriaci Armin Holf e Jakob Herrmann con 2:12’58’’. In quarta e quinta posizione si classificano rispettivamente Nicolò Canclini con Federico Nicolini e la squadra francese di Xavier Gachet e William Bon Mardion.

Per quanto riguarda la classifica finale della 37^ Transcavallo la vittoria va al Centro Sportivo Esercito di Michele Boscacci e Matteo Eydallin con un tempo totale di 3:58’39, in seconda posizione gli austriaci Armin Holf e Jakob Herrmann (4:00’45’’) mentre terzi si classificano William Boffelli e Alex Oberbacher (4:02’58’’).

In campo femminile Alba De Silvestro e Ilaria Veronese non hanno problemi a tenere la prima posizione anche in questa terza e ultima tappa. Vincendo con il tempo di 2:52’03’’. Alle loro spalle Johanna Hiemmer (AUT) e Blikken Haukoy Malene (NOR) che hanno fermato il cronometro in 3:01’32’’. Sul terzo gradino del podio salgono Valentine Fabre (FRA) e Sierra Anderson (USA) in 3:07’06’’. La classifica finale della Transcavallo ricalca l’ordine d’arrivo dell’ultima tappa in programma.

Per quanto riguarda la Coppa Italia giovani tra i Cadetti vince Luca Vanotti, in seconda posizione Filippo Bernardi mentre in terza c’è Gabriele Bardea. Noemi Junod vince tra le cadette davanti a Noemi Gianola ed Erika Sanelli.

Nella categoria Junior vittoria per Samantha Bertolina, sul secondo gradino del podio sale Lisa Moreschini mentre in terza c’è Katia Mascherona. In campo maschile dominio del vicentino Matteo Sostizzo davanti ad Alessandro Gadola e Rocco Baldini. Nel Under 23 vincono Giorgia Felicetti e Christian Lucchini.