Bronzo europeo per Caterina Venturini

Caterina Venturini, 29enne di Buttrio, campionessa mondiale in carica nella prova individuale del “volo”, non riesce nell’impresa di fregiarsi anche del titolo continentale. A Lubiana, la friulana deve 'accontentarsi' della medaglia di bronzo.

Dopo aver superato l’ungherese Szemes per 13 a 3 e la montenegrina Sindik per 13 a 1, accede ai quarti di finale dove incontra la serba Popovic, imponendosi per 13 a 6. In semifinale è la volta della croata Bajric: qui le cose si fanno difficili, non va tutto come dovrebbe e, alla fine, la friulana si ferma sul 5 a 13, lasciando il pass a quella che sarà la futura campionessa d’Europa (che in finale supererà la francese RIves per 11-9).

“Non è il colore che desideravo, ma è comunque una medaglia, ed è questo quello che conta” esordisce la campionessa friulana, che porta sempre il sorriso con sè e lo condivide.

“Tra quindici giorni sarò impegnata nei Campionati italiani individuali, poi ci sarà la Coppa Italia a squadre. Con l’anno nuovo – continua Caterina – il campionato nazionale di serie A e poi, quando sarà decisa la data dell’evento, proverò a difendere il titolo mondiale”.

All'Europeo - al quale hanno partecipato, in totale, undici nazionali - l'Italia ha chiuso al quinto posto la classifica a squadre dietro a Francia, Croazia, Slovenia e Turchia. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più dal team azzurro, affidato al ct Piero Amerio che ha chiuso con un argento (Basei-Carlini) e tre bronzi (Depetris e Traversa, oltre a Venturini).

Appuntamento. Fine settimana all’insegna dei Campionati italiani del “volo” di specialità nelle prove di individuale, coppia e terna, per le categorie B, C, D e femminili. L’evento dalle proporzioni stratosferiche si disputerà a Savigliano, nel Cuneese, dove è attesa la partecipazione di ben 320 formazioni per un totale di 624 atleti. Il Fvg sarà presente con 38 formazioni sparpagliate nelle varie categorie.