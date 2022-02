Brutto passo falso per il Tavagnacco

Nel ritorno in campo contro la Pro Sesto, il Tavagnacco è protagonista della peggiore esibizione della sua stagione. Le lombarde passano 1-0 e costringono le gialloblù a guardarsi alle spalle in classifica. Non resta che lavorare e girare pagina. Le tante assenze e gli scarsi impegni ufficiali che impediscono di essere al meglio (per le ragazze di Rossi era la seconda gara negli ultimi due mesi e mezzo) sono alibi che reggono fino a un certo punto. La squadra fatica a creare presupposti in fase offensiva, palleggia poco e non riesce a sopperire alle indisponibilità di Veritti, Tuttino e Grosso.

Dopo appena 4 minuti, il Tavagnacco ha l’opportunità per andare in vantaggio quando Kongouli non impatta al meglio il pallone dopo una gran discesa sulla sinistra di Zuliani. La Pro Sesto risponde poco dopo con la centravanti Mariani che si presenta a tu per tu con Beretta abile ad anticipare l’avversaria in uscita. Al 16’ azione analoga con la numero 9 della Pro Sesto che stavolta riesce a dribblare l’estremo difensore gialloblù, ma da posizione leggermente defilata non inquadra lo specchio della porta graziando le padrone di casa. Si combatte molto in mezzo al campo con tanti errori tecnici e troppa frenesia, ma le ospiti dimostrano di essere sul pezzo difettando solo in fase conclusiva come al 24’ quando Fracas spedisce alto da posizione favorevole. In chiusura di primo tempo è Zuliani a suonare la carica alle sue compagne impegnando Selmi con un destro da posizione ravvicinata.

L’approccio delle friulane nella ripresa è decisamente rivedibile. Dopo due giri di lancette il fallo di Sciberras su Mariani è punito dall’arbitro Poli di Verona con un calcio di rigore in favore delle ospiti. Sul dischetto si presenta Ploner, ma Beretta indovina l’angolo, si tuffa alla sua destra e para. C’è solo il tempo di qualche pacca sulla spalla per l’estremo difensore perché sul corner seguente, la Pro Sesto va in vantaggio. Ploner in mischia stoppa un traversone di Dellacqua e trova il destro vincente che riscatta dopo pochi secondi l’errore dal dischetto. La reazione del Tavagnacco è tutta in un colpo di testa di Ferin su corner di Caneo che sfiora il secondo palo. Nei minuti finali ci prova anche Milan in semirovesciata, ma senza successo. L’unica nota positiva in casa friulana consiste nella possibilità di un riscatto immediato. Mercoledì si torna in campo, in Sicilia contro il Palermo e dovrà scendere in campo una squadra ferita e affamata.

TAVAGNACCO-PRO SESTO 0-1

TAVAGNACCO. Beretta, Donda, Rossi, Sciberras, Moroso, Caneo, Zuliani, Devoto (30’ st Cetrangolo), Kongouli (24’ st Roder), Abouziane (6’ st Milan), Ferin. Allenatore: Rossi. A disposizione: Girardi, Castro Garcia, Stella, Pinatti.

PRO SESTO. Selmi, Dellacqua, Gargan, Tugnoli, Grumelli, Abati, Scuratti, Ploner (40’ st Melodia), Mauri (10’ st Marasco), Mariani (28’ st Possenti), Fracas. Allenatrice: Macri. A disposizione: Ricciardi, Barletta, Senger, Carabetta, Carlucci, Pedrazzani.

Marcatori: 3’ st Ploner

Arbitro: Poli (sezione Verona)

Note: Ammonite: Marasco. Recupero: 0’ e 5’.