Bryan Olivo campione italiano di ciclocross

Si sono conclusi a Lecce i Campionati Italiani Ciclocross che hanno visto grandi protagonisti tutti gli atleti e le atlete del team friulano DP66 Giant SMP. A regalare la soddisfazione più grande al team di Daniele Pontoni è stato Bryan Olivo che, dopo il successo centrato nel giorno dell'Epifania di Sant'Elpidio nell'ultima tappa del Giro d'Italia Ciclocross, ha confermato di attraversare un autentico momento di grazia.

La straordinaria condizione di forma gli ha consentito di staccare nettamente gli avversari anche sul tracciato leccese, molto tecnico e reso ancor più impegnativo dalla pioggia. Arrivo, dunque, in perfetta solitudine per lui. Olivo torna così a vestire la maglia di Campione Italiano dopo quella conquistata nel 2017 a Silvelle (Treviso) nelle categorie giovanili. Trentunesimo, invece, Tommaso Tabotta.

Si sono confermati tra i migliori anche gli Under 23 Davide Toneatti e Tommaso Bergagna che hanno chiuso rispettivamente in terza e quinta posizione.

Altre due medaglie di bronzo sono arrivate dalle categorie femminili grazie a Sara Casasola (Under 23) e Lisa Canciani (Juniores).

La rassegna tricolore si era aperta nella giornata di venerdì con il secondo posto ottenuto da Marco Del Missier nella gara riservata ai Master di Fascia 2 e il settimo di Gilberto Canciani tra i Master 6. Costretto al ritiro, invece, Thomas Felice nella prova degli Elite Master.

Ieri, invece, era toccato alle categorie giovanili: tra gli allievi del primo anno applausi per il quinto posto di Stefano Viezzi a cui si è aggiunto il quattordicesimo posto di Andrea Montagner. Tra i secondi anni trentasettesimo posto per Alessandro Da Parè. Da segnalare anche il cinquantatreesimo posto di Leonardo D'Arsiè tra gli esordienti. In campo femminile, tra le esordienti, settima piazza per Martina Montagner e undicesima per Nadia Casasola; tra le allieve, infine, nono posto tra le primo anno di Bianca Perusin e decimo di Gaia Santin tra le secondo anno.

"Se un mese fa mi avessero prospettato la possibilità di centrare tutte queste medaglie ai Campionati Italiani avrei firmato subito" ha commentato a fine giornata Daniele Pontoni. "Ottenere un oro, un argento e tre bronzi ad appena tre giorni di distanza dalla chiusura del Giro d'Italia Ciclocross che ci ha regalato il terzo titolo italiano consecutivo per società è un grandissimo risultato. Ma a rendermi ulteriormente orgoglioso è il comportamento di tutti i nostri atleti che hanno lottato al meglio delle proprie possibilità centrando piazzamenti di grande prestigio in tutte le categorie. Torniamo da questa lunga trasferta con un bellissimo bottino che è merito dei nostri ragazzi e che ripaga il nostro staff dello splendido lavoro svolto in questa stagione. La dedica è tutta per i nostri sponsor che ci hanno appoggiato con generosità dandoci la possibilità di svolgere appieno e con serenità la nostra attività".