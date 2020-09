Buttrio a caccia dello scudetto

Serie A rosa. Concluso lo scorso weekend il girone eliminatorio, con il Buttrio che ha fermato per 14-8 il Bassa Valle e per 12-12 il Forti Sani, oggi e domani le friulane sono di scena a Loano per disputare la semifinale contro la Borgonese. L’altra semifinale vede la Saranese opposta e Forti e Sani.

Il team affidato al coach Andrea Alto, composto dalle sorelle Caterina e Viginia Venturini e da Barbara Zurini, Alessandra Pers, Martina Croce, Elena Toffoletti, Roberta Deganis, Cristina Budai e Giulia Scodellaro, tenterà l’assalto alle favorite torinesi, campionesse in carica, con tenacia e caparbietà; l’incontro non sarà per nulla facile ma l’adrenalina in campo sarà al massimo. Semifinale alle 14, finale domenica dalle 9 con la diretta streaming sui canali della Fib.

Serie A2. Si è concluso pure il campionato di serie A2 con l’ultima giornata che ha dato i seguenti risultati: Cussignacco-Quadrifoglio 10-17, Snua-Maxim 19-8, Pederobba-Chiesanuova 13-14, Marenese-Villaraspa 26-0 e Tre Stelle-Dolada 0-26.

La classifica finale è la seguente: Marenese 34, Dolada 28, Quadrifoglio 24, Chiesanuova 22, Cussignacco 20, Pederobba 18, Snua 12, Villaraspa 10, Tre Stelle e Maxim 6.

Oggi, alle 14, play off per accedere alla semifinale tra Dolada e Quadrifoglio.

Promozione. Oggi, alle 15, i play off validi per la qualificazione alla semifinale con i seguenti incontri: a Rive d’Arcano Nuova Del Corno-Cavarzano, Florida-Fortitudo, Le Valli-Pedavena, Granata-Muggia Bocce.

Al Muggia, in settimana è venuto a mancare il presidente, il cinquatenne Marco Nedoclan, un duro colpo per la società e la famiglia.