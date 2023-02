Buttrio, buona la prima

SERIE A FEMMINILE. Domenica, Buttrio ha esordito nel campionato di serie A femminile del “volo” ospitando la Marenese, superata per 13-11. Dopo l’avvio positivo (6-2), il turno centrale è stato appannaggio delle avversarie, che hanno ribaltato il risultato per 6-10; infine, con il terzo turno si è accesa la luce per il definitivo per 13-11. La squadra è sostanzialmente quella della passata stagione con una sola novità, il ct Giuliano Banelli.

Gli altri risultati: Bassa Valle-Auxilium 12-12 e Borgonese-Noventa 17-7. Domenica 5 febbraio alle ore 14,30, la seconda giornata con Buttrio che ospita le valdostane della Bassa Valle, Noventa-Marenese, Auxilium-Borgonese.

SERIE A. Una Quadrifoglio rianimata dal doppio successo e una Chiavarese ancora delusa, ma reattiva, daranno vita al ballo delle neopromosse. Entrambe ambiscono a posizioni 'tranquille' di classifica. Il team di Fagagna cercherà di dare continuità alle ultime prestazioni facendo leva sul fattore campo e la compattezza del gruppo ospitando sabato alle 14 i liguri, a Buttrio Maxim-Noventa, Marenese-Nus, Gaglianico-Brb, Auxilium-Perosina. Domenica 5 ore 9, a Cussignacco Maxim-Nus.

Risultati dello scorso weekend: Quadrifoglio-Nus 14-10, Maxim-Marenese 5-19, Brb-Auxilium 21-3, Noventa-Perosina 12-12, Gaglianico-Chiavarese 17-7; Quadrifoglio-Maxim 24-0, Marenese-Perosina 10-14, Noventa-Nus 14-10, Chiavarese-Brb 8-16, Gagianico-Auxilium 20-4.