Buttrio, riparte l'avventura in serie A

Inizia sabato 9 il campionato di serie A femminile che vede coinvolte sei squadre a girone unico: la friulana Buttrio, la veneta Saranese, la valdostana Bassa Valle e le piemontesi Borgonese, Auxilium e Forti-Sani. La formazione nostrana sarà composta dalle sorelle Caterina e Virginia Venturini e da Barbara Zurini, Alessandra Pers, Elena Toffoletti, Monica Cisterna, Martina Croce, Cristina Budai ed Elena Zuiani, affidate alla direzione del ct Daniele Zuccolo.

Quest’anno le friulane vogliono migliorare il terzo posto della passata stagione, puntando a conquistare il loro quinto scudetto (il quarto è stato vinto nel 2018). Così in campo sabato: a Fossano (CN) Forti Sani-Buttrio, Auxilium-Bassa Valle e Borgonese-Saranese. Si gioca anche domenica: a Saluzzo (CN) Auxilium-Buttrio, Bassa Valle-Saranese, Borgonese-Forti Sani.

Serie A2. Nella terza giornata del campionato nazionale di serie A2, risultati come da pronostico. I fagagnesi della Quadrifoglio vincono in casa Tre Stelle per 22-5, mentre gli udinesi del Cussignacco si aggiudicano il derby in casa Maxim per 23-4. I goriziani del Villaraspa tentano il colpaccio contro il Dolada, ma il successo sfuma per 11-16. Continua la serie negativa dei tiezzesi della Snua che si fermano sul 10-17 contro Chiesanuova. Nella lotta al vertice, la Marenese asfalta il Pederobba col punteggio di 23-4.

Classifica alla 3° giornata: Marenese 6, Pederobba, Quadrifoglio, Cussignacco, Dolada e Chiesanuova 4, Villaraspa e Tre Stelle 2, Snua e Maxim 0.

Sabato (dalle 14,30) la 4° giornata: a Fagagna Quadrifoglio-Dolada, a Tiezzo Snua-Villaraspa, a Ronchi dei Legionari Tre Stelle-Pederobba, a Cussignacco Cussignacco-Marenese, Chiesanuova-Maxim.

Promozione. Sabato (ore 15) inizia anche la Promozione con 20 squadre a livello Triveneto (suddivise in tre gironi da 7, 6, 7). Nel girone A, s’incontrano: a Buttrio Buttrio-Fortitudo, a Muggia Muggia-Adegliacchese, a Rive d’Arcano Nuova Del Corno-Gtn Laipacco, riposa Tagliamento; il girone B inizia il prossimo weekend; il girone C è composto da squadre venete e trentine.

In campo. Domenica scorsa ad Aviano, la coppia formata da Emilio Campana e Tiziano Pugliese per i colori del Muggia Bocce, si è aggiudicata il 27esimo Trofeo del comune dopo aver superato in finale (8-4) Angelo Valvasori e Armando Radegonda (Fortitudo) oltre alle altre 90 coppie partecipanti. Direzione di gara affidata all’arbitro nazionale Vittorio Del Savio.

Appuntamenti. Domenica ad Osoppo gara triveneta di categoria D a 58 coppie.