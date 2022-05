Buttrio, ultima chiamata per la finale scudetto

BUTTRIO. Domenica scorsa, le ragazze del Buttrio hanno affrontato, nell’andata di semifinale del campionato di serie A femminile volo, le ragazze della Forti Sani. Incontro tiratissimo, che è terminato in parità (12-12) dopo alcune prove all’ultima boccia. Domenica 22 il match di ritorno a Fossano, con le friulane che dovranno portare a casa almeno un pareggio per poter conquistare la finalissima scudetto. Non sarà facile, ma noi ci crediamo.

SERIE B. Si è concluso domenica il campionato cadetto maschile con la finale di Brugnera tra la Nuova Del Corno di Rive d’Arcano e Le Valli. Purtroppo per i colori friulani l’incontro non è stato dei più facili e si è concluso sull’8-15 per i veneti. La vincitrice viene promossa di diritto in serie A2 mentre l’altra finalista può ancora sperare nel ripescaggio. Quindi i collinari avranno un’ulteriore possibilità per fare il salto di categoria.

CIRCUITO ELITE. Inizia oggi la prima delle quattro tappe del Circuito Elite nazionale riservato agli atleti di categoria A che si affronteranno nella prova individuale. Inizio delle eliminatorie - con sistema poule - oggi alle 14 a Fagagna, per poi proseguire domenica mattina con i quarti di finale; nel pomeriggio spazio a semifinale e finale. Sono 27 i partecipanti del raggruppamento nordest per questa prima prova: spettacolo garantito.