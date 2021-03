C'è il Cesena, scontro diretto per l’alta classifica

E’ uno scontro diretto per le zone alte quello in programma domenica alle 14.30 in Emilia Romagna. Tavagnacco e Cesena si trovano, assieme alla Riozzese, appaiate in classifica al secondo posto con 31 punti. A onor del vero, le gialloblù hanno due gare giocate in meno (quella contro la capolista Pomigliano e quella contro il Ravenna). I campani sembrano aver preso il largo in graduatoria, ma dietro ci sono ben cinque squadre in due punti, è una lotta serratissima. Le ragazze scendono sempre in campo per fare tre punti, tuttavia per come stanno le cose, a priori domani anche il pareggio sarebbe un buon risultato. Gli scontri diretti è bello vincerli, ma è importante e prezioso non perderli.

La partita di andata contro il Cesena è stata la prima gara del 2021 e non è un ricordo felice. Il Tavagnacco pareggiò un minuto dopo aver subito il gol di Porcarelli e nella ripresa subì due reti su calcio da fermo per il 3-1 finale. Anche tanta sfortuna per le padrone di casa con il palo di Ferin e la traversa colta da Devoto. In quella occasione, però, la squadra commise troppi errori che costarono carissimo. Non bisognerà ripeterli se si vorrà uscire con un risultato positivo da Cesena.

Le gialloblù ancora una volta dovranno rinunciare alle indisponibili Tuttino e Grosso. E’ un centrocampo quindi da reinventare per mister Chiara Orlando che, come contro il Vicenza, potrebbe riproporre Liuzzi centrale tra le mezzali Caneo e Zuliani. Più difficile un cambio di modulo, in una partita di cartello è improbabile una variazione della disposizione tattica. In ogni caso, l’allenatrice del Tavagnacco ci tiene a fare bella figura. “Siamo abituate a pensare gara dopo gara, il Cesena è un avversario molto difficile, fa girare bene il pallone. Probabilmente in questa serie B è la squadra che gioca meglio”.