Campionati Italiani Allievi di fondo a Piani di Luzza

L’emergenza legata all’epidemia Covid-19 non ferma l’attività sportiva in Friuli Venezia Giulia. Come previsto dal nuovo decreto ministeriale, infatti, sono decadute tutte le limitazioni che avevano portato alla sospensione delle manifestazioni sportive, tra cui anche quelle inserite nel calendario federale della Federazione Italiana Sport Invernali.

Pur rimanendo valide le indicazioni in materia di tutela sanitaria impartite sul territorio, si può, dunque, affermare ufficialmente che – salvo indicazioni differenti da parte delle autorità territoriali – è confermata nella nostra regione la disputa dei Campionati Italiani Allievi di sci di fondo che si svolgeranno da venerdì 6 a domenica 8 marzo.

A causa di problemi legati a un innevamento non idoneo, però, è variata la località in cui si svolgerà la manifestazione organizzata dal Liceo per gli sport invernali Bachmann Sport College in collaborazione con lo Sci Cai Monte Lussari di Tarvisio e lo Sci Club Weissenfels di Fusine: ad ospitare l’evento non sarà più l’Arena Paruzzi di Tarvisio, bensì il centro federale Carnia Arena International Biathlon Centre di Piani di Luzza a Forni Avoltri.

"Sono molto dispiaciuto di non poter mantenere le gare a Tarvisio – fa sapere Mariano Malfitana, direttore di gara – perché avevamo preparato tutto al meglio grazie alla collaborazione del Comune di Tarvisio, di PromoTurismoFvg e dei vari club coinvolti. Purtroppo nelle ultime due settimane, a causa di temperature quasi costantemente sopra lo zero anche durante le ore notturne, non è stato possibile innevare a sufficienza l’Arena Paruzzi. Abbiamo avuto la disponibilità del centro federale di Piani di Luzza, del Comune di Forni Avoltri e dello Sci Club Monte Coglians che ringraziamo di cuore sia per la gentilezza sia per essersi subito messi a disposizione affinché la manifestazione potesse comunque svolgersi. Questo è un grande segnale dell’ottima collaborazione esistente nella nostra regione tra i club che si dedicano allo sci di fondo e che, ancora una volta, hanno fatto sistema in maniera efficace. Solo un paio di settimane fa, infatti, era stata Tarvisio a offrire allo Sci Club Panorama la propria disponibilità per ospitare alcune gare di altissimo livello di Alpen Cup che, sempre a causa della mancanza di neve, non era stato possibile svolgere nella sede designata di Piancavallo".

Tutto confermato per quanto riguarda il programma delle gare che vedranno la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia e che avranno quale madrina l’atleta olimpica Gabriella Paruzzi. Giovedì 5 dalle 9.30 alle 16.30 allenamenti; alle 18, riunione dei capi squadra. Venerdì 6 alle 9.30 partenza Gimkana Xcx Tl; alle 18.30 riunione dei capi squadra. Sabato 7 alle 9.30 partenza della gara individuale Tc femminile (5 km) e maschile (7,5 km) e alle 17.30 riunione capi squadra. Domenica 8 marzo, infine, alle 9.30 partenza Staffetta Tl femminile (3x4 km) e maschile (3x5 km).

Si ricorda che in conformità a quanto deciso dalla normativa vigente e nel rispetto delle indicazioni in materia di tutela sanitaria impartite sul territorio dalle autorità locali, gli organizzatori saranno impegnati a limitare il più possibile i contatti fisici tra le persone, che le premiazioni saranno effettuate direttamente sul campo di gara mantenendo il pubblico e i media a debita distanza dagli atleti e che sarà garantita la necessaria distanza nell’accesso e nel deflusso degli atleti e dei tecnici alla pista di gara attraverso cordoni che evitino contatti diretti con il pubblico.