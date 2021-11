Campolongo Tapogliano scende in pista per Telethon

Procedono i preparativi per la “24x1ora Telethon a Campolongo”, la staffetta benefica non competitiva organizzata dall’Asd Donatori Sangue Campolongo Tapogliano, Sweet Team Aniad Fvg e da i Piedini della notte della Bassa Friulana, con l’intento di raccogliere fondi per la ricerca della Fondazione Telethon.

La manifestazione si svolgerà domenica 5 dicembre dalle 9 alle 15; per sei ore 10 squadre da 24 componenti (di cui quattro atleti della squadra parteciperanno in contemporanea) correranno e cammineranno lungo il percorso, pensato per l’occasione, realizzato all’interno del centro sportivo di via Europa Unita a Campolongo.

Sono aperte le iscrizioni dei partecipanti e delle squadre che avranno tempo fino al 3 dicembre per confermare la loro partecipazione all’evento, salvo raggiungimento dei 240 partecipanti. Sarà possibile mettersi in contatto con Fabiano Tomasin (348.9692629), Luca Birri (347.8460562), Francesco Paviot (347.5457505), Simone Zuccolo (340.1015616) e Paola Tognon (345.4469526).

Sono due le principali novità rispetto alla consueta edizione di Udine: la manifestazione si svolgerà a Campolongo-Tapogliano e la riduzione della durata che dalle 24 ore sarà concentrata in sei ore.

“Siamo entusiasti di lanciare questa edizione particolare della staffetta per Telethon” commenta Fabiano Tomasin, presidente dell’Asd Donatori Sangue Campolongo Tapogliano.

“Invitiamo tutti gli interessati a partecipare alla manifestazione, sarà un’occasione importante anche per la sensibilizzazione sulla tematica del diabete attraverso la pratica sportiva e faremo prevenzione misurando la glicemia, grazie al supporto della Croce Rossa Italiana Comitato di Palmanova” chiosa Luca Birri, presidente della Sweet Team Anid Fvg.

“È un evento sportivo, a carattere non competitivo ludico-motorio, di raccolta fondi in favore della Fondazione Telethon. La staffetta a squadre 24x1ora è aperta a tutti" aggiunge Paola Tognon, walking leader del gruppo Piedini della notte della Bassa Friulana.

Sport e solidarietà, non va dimenticato, infatti, che si tratta di una iniziativa a carattere benefico e che quanto raccolto sarà completamente devoluto alla raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon. Ci teniamo fortemente a questo evento e invitiamo gli atleti, la stampa e i semplici curiosi a partecipare numerosi.

GLI ORGANIZZATORI – L’evento è organizzato e promosso da: Asd Donatori Sangue Campolongo Tapogliano, nata nel 2011, ha lo scopo di favorire la cultura del dono del sangue promuovendo le attività sportive in genere. Sweet Team Aniad Fvg è un’associazione dedita alla divulgazione di informazioni sul diabete attraverso la pratica sportiva.

Piedini della notte della Bassa Friulana è un gruppo di cammino della bassa friulana che organizza, con caratteristiche di continuità, attività fisica per gruppi di persone su percorsi urbani ed extraurbani, sotto la guida di un conduttore appositamente addestrato. L’accesso alla manifestazione sarà consentito previa esibizione del Green Pass.