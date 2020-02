Cancellata la Coppa Europa di Sci Paralimpico

In ottemperanza all'ordinanza emessa dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione, è stata cancellata la Finale di Coppa Europa di Sci Paralimpico che si sarebbe dovuto tenere a Sella Nevea dal 2 al 5 marzo con il primo captains meeting previsto per il 01 marzo. La decisione è stata presa di concerto con l'International Paralympic Committee e le delegazioni internazionali stanno ricevendo in questi istanti la comunicazione.

"Abbiamo valutato tutte le variabili possibili per arrivare a questa scelta che non è stata semplice, visto il lavoro organizzativo già messo in campo da molto tempo", fanno sapere dal Comitato organizzatore. "In particolare, ci dispiace per tutti gli ragazzi/studenti dei sei istituti scolastici partecipanti al Progetto Scuole per i quali l'uscita a Sella Nevea (per assistere alle gare) è stata cancellata. I volontari/studenti del percorso Alternanza Scuola Lavoro che sarebbero dovuti venire a Sella Nevea per aiutare il team Sport X All e che hanno finito la fase formativa in aula, saranno chiamati ad assistere/aiutare la responsabile del Progetto Scuole - Donatella Manià negli incontri in palestra con i più piccoli".

"Siamo fiduciosi che questa anomala situazione che stiamo affrontando legata al Coronavirus si concluda al più presto e possano riprendere il prima possibile le attività e gli eventi sportivi nella nostra splendida regione", conclude la nota.