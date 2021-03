Casi Covid a Ravenna, salta la trasferta del Tavagnacco

Semaforo rosso. Stop. Il Tavagnacco stava riprendendo la marcia a pieno ritmo con le due vittorie consecutive contro Brescia e Orobica, ma ora le gialloblù sono costrette a fermarsi di nuovo. Domenica non si giocherà la partita contro il Ravenna. Tra le romagnole ci sono dei casi di Covid-19 che non rendono praticabile la disputa dell’incontro. Una notizia accolta con dispiacere in casa friulana. Soprattutto per una squadra giovane come quella di mister Chiara Orlando, diventa difficile trovare continuità in un campionato spezzettato come quello attuale. Il direttore tecnico gialloblù Eros Tosolini prova a guardare il lato buono della situazione. “Questa può essere l’opportunità di migliorare la condizione fisica di alcune nostre calciatrici per questo delicato finale di stagione”. E’ questo l’augurio di tutto l’ambiente.

Per rivedere in campo le friulane bisognerà aspettare (almeno) una settimana in più. Infatti domenica 14 marzo alle 11.30 è previsto il recupero della decima giornata in trasferta contro la Roma Calcio Femminile. Le giallorosse hanno già sconfitto 2-0 in coppa Italia le gialloblù. E’ successo all’inizio della stagione, era un Tavagnacco alle prime battute, con meno certezze di quelle di adesso. L’auspicio è che la squadra abbia fatto tesoro di quella gara per un pronto riscatto.