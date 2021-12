Castions delle Mura in campo per Telethon

La comunità di Castions delle Mura risponde, come ogni anno, all’appello lanciato da Telethon Udine e sabato 4 dicembre, dalle 15 alle 22, il circuito cittadino accoglierà la squadra di 24 frazionisti composta dagli Amici di Federico, cui si unirà una congrua rappresentanza formata dalla Comunità Tal Grim di Ronchis della Cooperativa sociale Itaca. Tutti insieme correranno o cammineranno per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare della Fondazione Telethon.

Come già accaduto lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, anche la 23esima edizione della Staffetta 24 x 1 ora Telethon si correrà interamente ‘da remoto’. Partita il 26 novembre, la manifestazione si concluderà domenica 5 dicembre. I team come quello degli Amici di Federico saranno formati da 24 frazionisti, che potranno organizzarsi autonomamente con tante piccole staffette, per rendere anche questa edizione a distanza un momento speciale e un modo per essere comunque vicini alla ricerca e alle tante persone che attendono una cura.

A Castions delle Mura, frazione di Bagnaria Arsa, da anni un gruppo amici si organizza per partecipare alla Staffetta Telethon in memoria di un amico prematuramente scomparso. A quella squadra, gli Amici di Federico, si sono aggiunti quest’anno oltre una decina di frazionisti – ragazzi e operatori - provenienti da Tal Grim di Ronchis, Comunità educativa diurna della Cooperativa Itaca rivolta a minori.

“Siamo molto felici di poter partecipare alla Staffetta Telethon con gli Amici di Federico, li ringraziamo per la collaborazione e l’opportunità, siamo convinti che sabato ci sarà un bello scambio di energie per tutti quanti”, sottolinea Barbara Comelli, coordinatrice Itaca di Tal Grim. “Desideriamo, inoltre, ringraziare tutti i genitori dei ragazzi, per la fiducia che ci danno nel far sperimentare ai loro figli nuove esperienze come quella della Staffetta Telethon, come anche i Servizi sociali dell’Ambito distrettuale di Latisana, che ci supportano sempre nelle nostre attività”.

Il team di Tal Grim sarà, inoltre, affiancato da alcuni giovani adulti del gruppo Tempo libero, progetto di integrazione dell’Ambito di Latisana.

A occuparsi dei dettagli organizzativi della Staffetta Telethon a Castions delle Mura saranno gli Amici di Federico, che fungeranno da nucleo trainante della manifestazione, in collaborazione con le associazioni Friul 81 Softball Club, Asd Castions delle Mura calcio, Europa Baseball Club, a sottolineare il valore spontaneo dell’adesione alla Staffetta.

Il ritrovo è previsto nell’area degli impianti sportivi di baseball e softball; i partecipanti correranno o anche solo cammineranno nel circuito cittadino di strade che si distribuiscono a quadrato, ciò permetterà a tutti di partecipare nel rispetto delle norme anti-Covid.