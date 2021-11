Caterina Venturini d’oro anche negli Assoluti di precisione

Caterina Venturini chiude in bellezza la stagione 2021 mettendosi al collo anche l’oro dei Campionati Italiani Assoluti nel tiro di precisione femminile della specialità “volo”. Non poteva mancare all’ultimo appuntamento dell’anno la fuoriclasse di Buttrio, protagonista lo scorso weekend al Centro Tecnico Federale di Roma. Da vera ‘cecchino’, ha eliminato a una a una tutte le avversarie che si sono presentate sul suo cammino. In finale, si è poi imposta per 15 a 14 sulla trevigiana Valentina Basei portacolori della Marenese.

Con un sorriso stampato e gli occhi luccicanti, ha commentato: “Quest’anno va così, sono come il Re Mida: a qualunque campionato partecipi, porto a casa un oro”.

Oltre a lei, medaglie per i friulani anche nel tiro progressivo maschile con il secondo posto dello spilimberghese Alex Zoia e il terzo gradino per il fagagnaese Marco Ziraldo. E’ stato un evento unitario che ha interessato 231 atleti delle specialità Raffa, Volo e Petanque per contendersi i dieci titoli italiani in palio.

COPPA ITALIA. Il secondo turno della Coppa Italia maschile scende in campo sabato alle 15 con i seguenti incontri: a Trieste Triestina-Cussignacco, a Romans d’Isonzo Villaraspa-Maxim, a Spilimbergo Spilimberghese-Spresianese, ad Adegliacco Adegliacchese-Marenese, a Buttrio Buttrio-Dolada, a Fagagna Quadrifoglio-Pedavena (ore 16,00), Granata-Noventa, Saranese-Chiesanuova.