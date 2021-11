Cda a Montecchio per continuare a sognare

Penultima gara del girone di andata di Serie A2, decima giornata di campionato, quinta trasferta, sarà questo il programma della capolista Cda, che domenica 28 novembre sarà impegnata sul campo di Montecchio.

Avversaria la Ipag Sorelle Ramonda. La squadra allenata da Daris Amadio, ex-vice allenatore di coach Barbieri ai tempi in cui erano a Soverato, si trova al quarto posto in classifica con 18 punti frutto di sei vittorie e sole due sconfitte. Le venete nel turno scorso hanno rimediato un sonoro 3-0 per mano di Pinerolo, dopo che avevano vinto le precedenti sei partite consecutive.

Soltanto due i precedenti tra le squadre, entrambi nel 2020, vinti per 3-1 da Talmassons. Motivo in più per alzare l’attenzione. Questo campionato finora si sta dimostrando equilibrato e molto competitivo.

Sarà una sfida speciale per la centrale Bovo: la veronese ha militato infatti tra le fila della Ipag per quattro stagioni, dal 2017/2018 fino alla scorsa. Ci racconta le sue impressioni alla vigilia della sfida: "Sicuramente sarà un'avversaria tosta, stanno facendo un bellissimo campionato, sono giovani e spavalde e questo sta portando dei grossi risultati sul campo. Noi cercheremo di far prevalere la nostra esperienza e il nostro gioco, fare punti con una squadra così promettente fuori casa è difficile ma, ovviamente, ci metteremo tutto il nostro impegno”.