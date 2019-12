Cda, attesa per la sfida di Montale

Domenica 15 alle 17, la Cda si appresta ad affrontare in trasferta il Montale per uno scontro diretto importantissimo ai fini della classifica. L’Exacer, infatti, precede le friulane di una lunghezza in classifica.

"E' la prima di quattro gare a dicembre che sicuramente ci indicheranno la strada che dovremo percorrere nella seconda fase del campionato”, commenta il ds Gianni De Paoli. “Abbiamo piena fiducia nel gruppo che, paradossalmente, gioca meglio in trasferta e, anche contro la capolista, ha mostrato segnali di crescita. Dobbiamo crederci fino alla fine della regular season perché, con una classifica così corta, tutto ancora è possibile".

Coach Ettore Guidetti potrà contare su tutte le ragazze che anche questa settimana si sono allenate con molto impegno e con tanta voglia di riscatto. “La sfida con Montale è innegabilmente una partita importante”, analizza il tecnico. “Ci stiamo preparando bene, consapevoli del valore delle nostre avversarie. Il nostro team sta bene, il gioco è molto migliorato e siamo determinati a fare una grande gara".