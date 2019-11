Cda, c'è la sfida diretta con Olbia

Dopo la bella vittoria in trasferta a Sassuolo, non era facile dopo la sconfitta nel derby davanti a quasi duemila persone, le ragazze di Guidetti si preparano - domenica 10 alle 17 - allo scontro diretto con Olbia che, come Talmassons, si trova nella parte bassa della classifica.

Il ds Gianni De Paoli:”Bisogna fare i complimenti alle ragazze per la risposta che hanno dato domenica a Sassuolo, ma questo campionato e la classifica non danno spazio a rilassamenti, per cui contro Olbia ci vorrà ancora la migliore Cda per portare a casa altri punti importantissimi in ottica salvezza. Mi auguro che anche domenica le nostri attaccanti si confermino nei numeri con il comparto dei centrali pure in evidenza in questo fondamentale. Il recupero di capitan Gomiero si sta completando e questo sicuramente ha dato più tranquillità e sicurezza a tutta la squadra".

"Infine, dopo la grande partecipazione di pubblico nel derby disputato al Carnera, torniamo nella nostra “casa” a Talmassons, piccolo fortino difficile da espugnare dove mi auguro che il pubblico accorra numeroso e che, ancora una volta, possa rappresentare l’arma in più per le ragazze del Presidente Cattelan".

Coach Guidetti presenta così la sfida:”Le nostre avversarie hanno individualità forti come Maruotti, Roxo, Barazza e soprattutto Fiore. Sia noi che loro veniamo da una vittoria, sono sicuro che il calore del nostro pubblico sarà di grande aiuto per difendere il nostro campo”.