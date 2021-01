Cda costretta a cedere con Macerata

Inizia con una sconfitta il 2021 della Cda, superata per 1-3 da Macerata.

Talmassons parte con Vallicelli in regia, Nardini e Mazzoleni al centro, capitan Tirozzi e Bartesaghi in banda, Pagotto opposto con Norgini libero. Toni agonistici elevati e una Cda attenta e determinata 7-4. Capitan Tirozzi porta avanti per 10-5, Talmassons costringendo le ospiti al primo time out. Sul 12-8 entra Ponte per Pagotto che rientra poi sul 16-11. Avanti 20-17 è Barbieri a chiamare il primo timeout. Il muro di Macerata ristabilisce la parità sul 20-20 e secondo time out per la Cda. Le ospiti non si fermano e vanno avanti sul 23-24, secondo time out per Macerata. Tirozzi in attacco 24 pari.

Le ospiti però trovano i colpi decisivi e si aggiudicano il set per 24-26.

Ancora il muro di Macerata a inizio secondo set fa la differenza (4-7) e primo time out per Barbieri che chiama poi il secondo sul 6-12, per tentare di fermare le ospiti. Entra Ponte per Pagotto. Sull'11-16 rientra Pagotto per Ponte. Talmassons non recupera e su un errore in battuta di Mazzoleni perde anche il secondo set per 17-25, dimostrando ancora una volta una fragilità di carattere che cancella le buone cose viste nel primo set.

Terzo parziale con Barbazeni in campo per Nardini. Due ace di Vallicelli portano avanti la Cda per 4 a 3. Talmassons rinfrancata mantiene un risicato vantaggio a metà set (13-12). Un muro di Bartesaghi porta Talmassons sul 15 a 12 e primo time out per le ospiti. Altro muro di Barbazeni 16-12. Macerata recupera sul 17 pari. Sul 19-19 entra Ponte per Pagotto. Errore di Bartesaghi (19-20) e primo time out per Talmassons. Mazzoleni tiene in partita la Cda sul 21 pari. Muro di Macerata dopo uno scambio lunghissimo, ma Barbazeni riporta avanti Talmassons 24-22 e secondo time out per le ospiti. Ancora un suo grandissimo muro chiude il set sul 25 a 22.

Quarto set senza cambi per Talmassons. Un ace di Barbazeni segna un 6 pari di un inizio di set equilibrato. Una dubbia decisione arbitrale segna l'11-12 per le ospiti. Un altro muro di Macerata 13-15 e primo time out per Barbieri. Pagotto, buona la sua gara, in attacco e in battuta ristabilisce la parità (15-15). Sul 16 pari entra Ponte per Pagotto. Tirozzi e Bartesaghi segnano il sorpasso (18 a 16) e primo time out per le ospiti. Altro scambio scambio spettacolare per il sorpasso di Macerata (19-20). Sul 19-21 secondo time out per Talmassons. La Cda non molla e con un ace di Bartesaghi fima il 22-24. Macerata con la sua migliore attaccante Lipska chiude il match sul 22-25.

Una sconfitta troppo severa per le ragazze di Barbieri che a parte il secondo set hanno disputato una partita generosa. Buona la prova di Pagotto chiamata a sostituire nel ruolo di opposto la croata Cutura. Ora il derby con Martignacco ci dirà, con la squadra finalmente quasi al completo, il valore e il carattere delle ragazze di Talmassons.

CDA Talmassons vs Cbf Balducci Hr Macerata 1-3 (24-26, 25-17, 22-25, 22-25)

CDA Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano.

Cbf Balducci Hr Macerata: Pomili, Martinelli, Giubilato, Renieri, Pirro, Lipska, Peretti, Mancini, Maruotti, Rita, Gelletti, Sopranzetti(L2) e Bisconti(L1). Allenatore: Paniconi Luca e Vice: Carancini Michele.

Arbitri: Jacobacci Sergio e Cecconato Luca.