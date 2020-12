Cda, ecco la croata Hana Cutura

Una Cda vogliosa di riscatto dopo la brutta sconfitta di Ravenna si appresta ad affrontare una delle squadre più forti del girone.

”Cutrofiano - spiega il ds Gianni De Paoli - è sicuramente la squadra con il potenziale in attacco migliore del campionato. Per fermare Castaneda e compagne ci vorrà la migliore Cda, che dovrà cercare di mettere pressione agli avversari a partire dalla battuta".

”Diciamo che la squadra sta bene, stiamo lavorando con impegno con l’organico quasi al completo", analizza il tecnico Barbieri. "Dobbiamo cancellare in fretta la brutta figura di domenica a Ravenna per affrontare con il piglio giusto una squadra che, nella correlazione muro e difesa, trova uno dei suoi punti di forza. Noi dobbiamo ripetere la partita dell’andata dove abbiamo sfiorato il colpaccio proprio esaltandoci su questi fondamentali. Per quanto riguarda la formazione con Bartesaghi e Pagotto ho la possibilità di avere più soluzioni in attacco spontandole entrambi anche in posto 2".

Intanto è stato ufficializzato l’ingaggio della croata Hana Cutura, giocatrice classe 1988 con 192 centimetri di grande esperienza, che andrà a sostituire Irina Smirnova. ”E’ una giocatrice che in questi ultimi 10 anni ha giocato sempre lontano dal suo paese dall’Europa all’Asia e che ha raccolto con entusiasmo la nostra proposta per la sua prima volta in Italia", spiega De Paoli. "Aggiungiamo alla nostra squadra tanta esperienza per un gruppo giovane che a mio parere deve solo trovare una continuità di rendimento".