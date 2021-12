Cda formato Coppa Italia

Il termine della fase di andata del girone B di Serie A2 ha sancito un importante traguardo per il Volley Talmassons: per la prima volta nella sua storia, la squadra del presidente Cattelan ha raggiunto l’accesso alla Coppa Italia di categoria. Al terzo anno nel campionato cadetto, il secondo di fila con coach Barbieri alla guida, la società friulana si mette in tasca uno dei traguardi indicati a inizio stagione.

Volley Hermaea Olbia: sarà questa l’avversaria di domenica 12 dicembre alle 18 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (ingresso consentito con Super Green Pass). Le sarde emergono dalla caldissima zona play-off, piazzandosi al sesto posto del girone A grazie a tre vittorie consecutive, per di più contro le prime tre della classe. Sulle ali dell’entusiasmo e guidate dall’altissima centrale ed ex della sfida Barbazeni, le ragazze di coach Guadalupi proveranno a continuare a ottenere scalpi importanti.

Le rosa friulane arrivano, invece, a questa partita ferite dall’ultima gara casalinga, persa contro la quotatissima Mondovì. Un risultato che ha fatto scivolare dal primo al terzo posto le padrone di casa, ma che non ha demoralizzato il gruppo, anzi lo ha spronato a fare ancora meglio.

La schiacciatrice Laura Grigolo suona la carica: "Siamo contente di aver raggiunto un obiettivo storico per Talmassons. Ora affrontiamo una partita da dentro o fuori, quindi dovremo approcciarla in modo aggressivo fin da subito. Olbia è una squadra ordinata, che sta giocando bene e ha ottenuto risultati magari inaspettati. Sarà una partita difficile e dovremmo lavorare bene anche dal punto di vista mentale. Sarà importante il nostro gioco e il lavoro di squadra, sicuramente dovremmo mettere anche tanta personalità. Aspettiamo tutto il pubblico possibile a sostenerci!”.