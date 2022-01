Cda in casa per difendere il primato

La Cda Talmassons, dopo il turno di riposo, domenica 30 alle 17 è chiamata a difendere il primato in classifica contro una delle squadre più in forma del campionato: la Ranieri International Soverato, reduce da tre vittorie consecutive.

Lo sottolinea anche coach Leonardo Barbieri: “Troviamo una squadra di difficile interpretazione e da studiare, avendo cambiato da poco opposto e palleggiatore. Da quello che abbiamo visto, sono cresciute molto nel fondamentale di seconda linea e sono molto attente in difesa. Dovremo essere pronte e ordinate sulla continuità. Per quanto riguarda noi, causa Covid, abbiamo fatto un periodo di lavoro a livello individuale che ci potrà servire in quanto abbiamo migliorato certe caratteristiche tecniche individuali che, di solito, magari non si ha l’opportunità di fare. Devo dire che stiamo bene, abbiamo il giusto entusiasmo e vogliamo continuare il trend positivo in campionato”.

“Affrontiamo una squadra in forte crescita rispetto all’andata, con pochi punti deboli e che dopo una parentesi negativa di risultati ha trovato un importante equilibrio”, gli fa eco il ds Gianni De Paoli. “Da parte nostra è stata una settimana dove finalmente Barbieri ha potuto lavorare con la squadra al completo. Entriamo in una fase cruciale del campionato dove ogni partita può rappresentare un’insidia e dove nessun risultato è scontato come dimostrato nel turno precedente. Questo le ragazze lo sanno e sono certo che affronteranno la gara con la solita determinazione e consapevolezza delle potenzialità di una squadra che vuole continuare a stupire. Anche se con una capienza ridotta conto sul supporto del nostro caloroso pubblico”.

Come sempre, sarà possibile seguire l’incontro in diretta anche a distanza grazie al live streaming gratuito sul canale YouTube.