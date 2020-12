Cda in cerca di riscatto sul campo di Soverato

Altra partita chiave per le ragazze di Talmassons, in trasferta sul difficile campo di Soverato. Una settimana che è servita in particolare a inserire il nuovo arrivo Hana Cutura e a lavorare su quelli che sono gli aspetti negativi che hanno condizionato il rendimento della squadra in queste ultime gare.

"Due sconfitte - ha analizzato il ds Gianni De Paoli - nelle quali è apparso evidente che questa squadra presenta dei limiti caratteriali che ne condizionano la continuità di rendimento. Con Cutura abbiamo cercato un giocatore esperto che sicuramente ci potrà aiutare a migliorare in questo senso".

Per quanto riguarda la gara di Soverato, capitan Tirozzi sprona le compagne: ”E’ arrivato il momento di reagire! Dopo due sconfitte così perentorie c’è sicuramente tanta voglia di riscatto, ma dobbiamo essere cercare di trasformarla in un risultato concreto. E’ importante per la classifica ma forse ancora di più per il morale".

Non avendo avuto il tempo di farlo prima del suo esordio, che è avvenuto praticamente il giorno dopo il suo arrivo a Talmassons, in settimana è stata presentato ufficialmente il nuovo opposto Cutura. Per le restrizioni Covid alla presenza dei soli vertici della società, dei main sponsor e soci Achillea, Friulinossidabili, Az Metalli e Cda, dello staff e di capitan Tirozzi, molto brava anche come interprete, c'è stata l'occasione di conoscere meglio la giocatrice croata.