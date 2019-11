Cda in trasferta a Cutrofiano

Domenica 1 dicembre alle 17, per la prima di ritorno di A2, la Cda affronterà la delicatissima trasferta a Cutrofiano, nel 'tacco' dello Stivale. Le leccesi sono appaiate alle friulane a quota 8 in ultima posizione, quindi il test è quanto mai importante.

E' Genni Ponte, talmassonese doc e prodotto del nutrito settore giovanile della società, a suonare la carica: "Sarà una trasferta molto lunga. Arriviamo da due partite molto impegnative dal punto di vista fisico, ma che ci hanno aiutato a crescere come squadra perché abbiamo avuto l'occasione di giocare contro formazioni di alta classifica. Siamo consapevoli delle nostre difficoltà in campo e ci siamo allenate tutta la settima per migliorare i nostri punti deboli e consolidare quelli forti".

"Arriveremo a Cutrofiano con la consapevolezza che non sarà una partita facile perché entrambe le formazioni hanno bisogno di punti, ma sono sicura che cercheremo di dare il massimo per portarci a casa una vittoria cruciale per il nostro percorso", conclude Ponte.

La società continua a pensare positivo e ha piena fiducia nelle ragazze che partiranno sabato per Cutrufiano mentre il rientro è previsto lunedi.