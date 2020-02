Cda in trasferta a Marsala

La Cda Talmassons si sta preparando alla lunga trasferta a Marsala, attualmente all’ultimo posto in classifica ma vincitrice domenica scorsa a Sassuolo per 3-0.

“Non c'è tempo per pensare alle gare già giocate, dobbiamo archiviare in fretta la sconfitta subita contro Macerata e guardare alla trasferta di Marsala", commenta capitan Gomiero. "Sarà un'altra bella sfida, complicata tatticamente perché non conosciamo ancora bene il livello del girone e delle nostre avversarie e perché da qui alla fine dovremo fare sempre più punti possibili, senza se e senza ma. Dobbiamo ritornare in campo con la voglia di riscattarci subito e portare a casa la vittoria che non è un fatto scontata. Devo infine fare i complimenti alla società perché stanno organizzando le trasferte in maniera impeccabile e stanno facendo tutto il possibile per farci spostare nella maniera più comoda. E’ vero che avremo due uscite impegnative di seguito, prima a Marsala pia Baronissi (Salerno), ma anche le altre formazioni vivono la medesima situazione, quindi questo aspetto non sarà assolutamente un problema".

"Stiamo preparando con grande attenzione la prossima partita, Marsala ha esordito vincendo la prima partita e questo deve essere preso come un monito", spiega coach Guidetti. "Ogni partita di questa seconda fase sarà da combattere con tutte le nostre forze".