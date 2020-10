Cda in trasferta a Montecchio

La Cda Talmassons, dopo il turno di riposo, si appresta ad affrontare la difficile trasferta di Montecchio. "Una squadra giovane ma molto talentuosa e forte dal punto di vista fisico", analizza coach Barbieri. "Dovremo essere bravi a muro e soprattutto in battuta per limitare il loro potenziale offensivo. Abbiamo recuperato Cristante e possiamo contare anche sul nuovo acquisto Norgini. Stiamo lavorando ancora molto intensamente in palestra e devo dire che le ragazze non chiedono altro e sono certo che a breve potremo vedere la migliore Cda. Ancora in dubbio Nardini che comunque sta recuperando velocemente".

Dopo il positivo esordio che ha visto Talmassons cedere al tie break alla capolista Omag Marignano, l’importante per le ragazze di Talmassons sarà quello di portare a casa punti ed è ovvio che una vittoria sarebbe una grossa iniezione di fiducia per tutto il gruppo.

Vista la parziale apertura del Palazzetto di Montecchio sugli spalti le friulane potranno contare sul sostegno di una parte di dirigenti e tifosi. Tutti i sostenitori di Talmassons potranno comunque seguire la partita in diretta su LVF TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A (www.lvftv.com LVF TV - Streaming volley femminile Serie A1 e Serie A2 LVF TV è un servizio streaming che offre la diretta e la visione on-demand dei match di Serie A1 e Serie A2 di Pallavolo Femminile e tanti altri contenuti relativi a questi campionati. www.lvftv.com) a partire dalle 17.