Cda in trasferta sul campo del Volley Albese

La prima gara ufficiale della Cda si disputerà in trasferta, sul campo della Tecnoteam Volley Albese, domenica 9 gennaio alle 17. Dopo la pausa post-derby si scenderà nuovamente sul taraflex rosa per la terza giornata di ritorno del girone B di serie A2.

La squadra di coach Barbieri al momento occupa il primo posto in classifica in coabitazione con Pinerolo, ma avendo disputato una gara in più rispetto alle avversarie. Quella di coach Mucciolo, invece, si trova al quinto posto, avendo perso solo contro i due team piemontesi nelle ultime cinque partite.

Le friulane, che potranno contare sulla new entry Jessica Panucci, sono reduci da alcuni acciacchi che si trascinano da qualche settimana e che hanno ridotto il minutaggio di certe atlete, mentre le lombarde sono uscite da poco dall’emergenza Covid. L’ultima gara disputata, infatti, risale quasi a un mese fa, il 13 dicembre in Coppa Italia contro Futura Busto Arsizio.

All'andata a Lignano Sabbiadoro la Cda era riuscita a chiudere la pratica in tre set, ma la Tecnoteam aveva ben figurato per difesa e intensità. La sfida sarà, dunque, incerta e da affrontare fin dal principio con il carattere che non è mancato nel 2021.

A seguito delle recenti disposizioni anti contagio, la capienza negli impianti sportivi al chiuso è stata ulteriormente ridotta al 35% del totale. Per i fortunati che potranno assistere alla sfida, l’appuntamento è domenica 9 alle 17 al Pala Francescucci di Casnate con Bernate. Accesso all’impianto consentito solo con Super Green Pass e mascherina Ffp2.