Cda ospite di Oro Caffè in attesa di Mondovì

Mattinata speciale per la Cda Talmassons, ospite dello sponsor Oro Caffè di Tavagnacco. Accompagnate dal titolare Stefano Toppano e dalla figlia Elisa, responsabile marketing, le ragazze hanno scoperto i segreti di un ottimo caffè prima di dedicarsi all’incontro di domenica 5 dicembre, quanto a Lignano arriverà la Lpm Bam Mondovì.

Una data da segnare in rosso sul calendario: le friulane, prime della classe a quota 21, sfideranno la seconda in classifica, mentre la terza della classe, Pinerolo (a pari merito a quota 20), sarà spettatrice molto interessata.

In palio non ci saranno solo i tre punti e il simbolico titolo di Campione d’Inverno, ma anche l’accesso alla Coppa Italia di categoria con un tabellone, sulla carta, più favorevole.

Non esistono precedenti tra le due formazioni, né tantomeno 'ex' della sfida. Sarà, dunque, uno scontro inedito quello che il pubblico di Lignano potrà ammirare al Teghil. La capienza sarà nuovamente ridotta al 60% date le normative Covid per le regioni gialle. L’ingresso sarà consentito solo con il nuovo Green Pass rafforzato. Si pregano i tifosi di portar con sé il certificato dell’ultima somministrazione di vaccino.

“Domenica sarà sicuramente una dura prova perché andremo ad affrontare una squadra molto forte che ci metterà tutta se stessa per portare a casa la vittoria", sono le parole della centrale Asja Cogliandro. "Sarà una partita difficile e combattuta, noi ci stiamo allenando bene, abbiamo acquisito consapevolezze nelle scorse settimane e difenderemo con le unghie con i denti il primo posto che ci consentirebbe di passare direttamente ai quarti di finale di Coppa Italia. Di sicuro avremo bisogno anche del calore del pubblico quindi vi aspettiamo tutti al palazzetto".