Cda, primo match ball per la semifinale

Sabato 9 aprile al Pala Borsani di Castellanza, la Cda Talmassons avrà l’occasione di continuare a scrivere nuovi capitoli della propria storia. Alle 18.30, infatti, va in scena gara 2 dei quarti di finale play-off promozione. L’avversaria sarà di nuovo quella Futura Volley Giovani Busto Arsizio battuta lo scorso weekend tra le mura amiche di Lignano Sabbiadoro. Qualora la serie finisse sull'1-1 si giocherà la bella nuovamente in Friuli Venezia Giulia sabato 16 aprile.

Coach Barbieri dovrà tenere la barra dritta e condurre le sue ragazze verso il giusto approccio alla partita, perché in questa fase della stagione tutto può accadere e ogni match ha una storia a sé. Tiene ancora banco la questione Maggipinto: soltanto gli ultimi allenamenti chiariranno se l’atleta potrà tornare a disposizione ed essere una delle frecce all’interno della faretra del tecnico.

"Sicuramente troveremo una Futura Giovani diversa da quella incontrata a Lignano", commenta il ds Gianni De Paoli. "Ci vorrà un'altra superprestazione delle ragazze, che dovranno essere brave in tutti i fondamentali, in particolare in difesa e a muro, dove hanno limitato le grandi potenzialità in attacco di Busto Arsizio".

Le ragazze potranno contare sul sostegno di un nutrito gruppo di tifosi che arriveranno con un pullman messi a disposizione dalla società.

Le prevendite del match sono disponibili a questo link

Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire il big match sul canale YouTube di Volleyball World.