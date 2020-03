Cda pronta per la trasferta di Montecchio

In un momento dove a causa del Coronavirus i campionati vanno avanti a singhiozzo tra tante incertezze, le ragazze della Cda hanno preparato con il solito impegno la sfida di Montecchio. Trasferta organizzata curando in particolare la salute delle ragazze e che vedrà la squadra raggiungere il Palazzetto di Montecchio Maggiore (nel Vicentino), dove si giocherà a porte chiuse, solo per l’inizio della gara, evitando qualsiasi tappa intermedia.

La società ha chiesto alle ragazze in questo momento, nel rispetto delle direttive ministeriali, senso di responsabilità e appartenenza. "Nelle difficoltà si vede la forza e la compattezza di un gruppo, indispensabili per uscire dalla zona rossa della classifica", commentano dal sodalizio di Talmassons. La squadra avrà al suo fianco il massimo dei dirigenti autorizzati ad accedere alla gara, nella speranza che possa rappresentare un segnale importante e uno stimolo per lo staff e il team per affrontare un Montecchio che, dopo l’inaspettata sconfitta nel recupero con Sassuolo, sarà particolarmente arrabbiato e voglioso di riscatto.

La gara Sorelle Ramonda Ipag Montecchio - Cda Talmassons sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Unione Volley Montecchio Maggioreal a questo link dalle 17.