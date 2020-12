Cda sconfitta dal Soverato

Stop per la Cda, sconfitta per 3-1 dal Volley Soverato.

Talmassons parte con Nardini e Mazzoleni ai centri, Vallicelli al palleggio e Cutura opposto con Tirozzi e Bartesaghi ali, libero Norgini. Inizia bene la Cda 2-3 con Nardini in battuta. Grande punto di capitan Tirozzi 2-4. Attacco di Mazzoleni 3-5. Si gioca punto a punto 8-8. Ace Soverato 10-8, che poi si porta avanti 13-10; primo time out Talmassons. Con Cutura le friulane accorciano 15-14, ma le padrone di casa si riportano avanti 18-14; Barbieri chiama il secondo time out. Errore in battuta delle friulane e attacco di Soverato (21 a 16). Entra Barbazeni per Nardini. Muro Cda 24-17. Soverato controlla e chiude il set con un mani fuori 25-17.

Squadra invariata in campo come a fine set. Attacco Cutura 2-2. Ace Tirozzi 3-4. Bartesaghi firma il 4-6. Primo tempo di Barbazeni 6-7. Ace di Vallicelli 6-8. Sul 6-9, Soverato chiama tempo. Battuta out delle padrone di casa per l'8-10. Friulane ancora avanti 11-13 per Cda. Nuovo time out per Soverato. Tirozzi e Mazzoleni per il 12-18. Entra Pagotto in battuta. Ancora Cda 13-19. Soverato cambia la diagonale ma Talmassons continua (14-20). Palla in rete Soverato 14-21. Tirozzi, Mazzoleni e Cutura chiudono il set sul 17-25.

Terzo set con sestetto invariato per Talmassons. Barbazeni fantastica 2-4. Soverato si porta sul 9-5, costringendo Barbieri al minuto. Le padrone di casa proseguono (13-6) e ancora time out Cda. Sul 15 a 7 entra Pagotto per Bartesaghi. Solo Soverato in campo (20-9). Talmassons cambia il palleggio con Cristante e si porta sul 21 a 11. Soverato molla un po’ e chiama tempo (21 a 14). Le friulane tentano una reazione (21-16), ma poi si spegnono e perde il set per 25-17.

Avvio di quarto parziale punto a punto (5 a 5), poi Soverato si porta avanti sul 13-11 e Barbieri chiama tempo. Sul 18-13 secondo time out per la Cda. Talmassons, come nelle precedenti gare, cede di schianto (20-13). Le padrone di casa si aggiudicano agevolmente l’incontro sul 25-17.

“Ho visto una Cda che a tratti ha dato segni di ripresa, ma evidenti rimangono i problemi in difesa e ricezione", è l'analisi del ds Gianni De Paoli. "Barbieri dovrà lavorare molto su questi fondamentali per trovare equilibri o soluzioni diverse. Giocando così il proseguo del campionato non potrà che essere in salita".

Volley Soverato - Cda Talmassons 3-1 (25-18, 17-25, 25-17, 25-17)

Volley Soverato: Mason, Lotti, Cipriani, Nardelli, Shilds, Salimbeni, Barbagallo(L1), Piacentini, Bianchini, Riparbelli, Botroli, Meli e Ferrario(L2); allenatore: Napolitano Brunoo e Vice: Boschini Diego

Cda Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L), Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte Genni, Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K); allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Arbitri Fabio: Carratù e Walter Stancati