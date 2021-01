Cda sfida la capolista Vallefoglia

L'ultima gara della regular season riserva per la Cda una trasferta molto impegnativa in casa della capolista Megabox Vallefoglia. Una gara che dovrà confermare i progressi visti nel derby con il Martignacco dal punto di vista tecnico e caratteriale. Molto probabile il recupero di Cutura e in parte di Dalla Rosa che andranno ad affiancare in attacco capitan Tirozzi e Bartesaghi entrambe tra le migliori in campo nel derby.

"La gara di domenica sarà importante per noi, giocheremo contro una grande formazione che ha dimostrato di meritarsi il primo posto", commenta Giulia Bartesaghi. "Il nostro obiettivo resta quello di fare punti preziosi per quella che sarà poi la seconda fase e quello di confermare i progressi visti nell'ultima gara. Per questo sfrontatezza e tanto entusiasmo saranno fondamentali".