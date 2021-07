Ceccarelli Group co-main sponsor di Martignacco

La Libertas Martignacco è lieta di annunciare una novità nel novero dei due main sponsor che storicamente abbinano il loro nome alla prima squadra del sodalizio presieduto da Fulvio Bulfoni. Da questa stagione, infatti, il marchio assicurativo Itas verrà affiancato dal marchio Ceccarelli Group che a sua volta prende il posto del marchio Città Fiera. Questo perché il legame della famiglia Ceccarelli con la Libertas è indissolubile e la volontà è quella di portare avanti il testimone lasciato dal compianto Presidentissimo Bernardino. Per Città Fiera, comunque, non si tratta assolutamente di un passo indietro poiché il marchio della famiglia Bardelli continuerà ad essere partner della Libertas come tanti altri sponsor.

"La famiglia Ceccarelli – spiega Fulvio Bulfoni, presidente della Libertas Martignacco – si sente sempre fautrice e parte integrante del progetto Libertas intrapreso tanti anni fa dall’amico Bernardino. Come società non possiamo che ringraziare di cuore il figlio Luca Ceccarelli e la moglie Mariarosa Zermano, rispettivamente presidente e vice presidente di Ceccarelli Group, perché potremo proseguire la nostra attività in un certo modo e continuando ad essere una scuola formativa e di crescita per i giovani come desiderava Bernardino. Il nostro grazie va pure a tutti gli altri sponsor, come Città Fiera, che continueranno ad essere al nostro fianco e ci permetteranno di mantenere e consolidare lo sport di alto livello a Martignacco. Stiamo allestendo una squadra a immagine e somiglianza di coach Gazzotti. Con un bel mix tra confermate e nuove arrivate. Nei prossimi giorni annunceremo importanti novità…".

"Bernardino ci ha affidato una grande responsabilità come famiglia-azienda – afferma Mariarosa Zermano, vice presidente di Ceccarelli Group e moglie del compianto Bernardino – ed è per questo che ci è sembrato il modo migliore di proseguire, sostenendo quella che è stata la sua passione oltre che la sua dedizione a favore dello sport. In particolare, il suo impegno verso i giovani ha accompagnato la Libertas Martignacco al traguardo della serie nazionale di A2 femminile, privilegiando sempre la linea verde di crescita di futuri talenti. Grazie anche a tutte quelle persone e aziende che hanno e continuano a condividere la passione per questo meraviglioso sport della pallavolo".