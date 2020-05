Ceccarelli saluta Lara Caravello

Si separano le strade dell’Itas Città Fiera Martignacco e di Lara Caravello che sarà presto annunciata come nuova giocatrice della Imoco Volley.

E’ la quinta giocatrice che in due anni sale, dalla Libertas Martignacco, in serie A1.

Il saluto del presidente Bernardino Ceccarelli: "Una grande storia d’amore non si può dimenticare tanto facilmente. Lara è la nostra bandiera, ha fatto tanto per noi e noi speriamo di avere fatto altrettanto per lei. E’ complicato separarsi, non lo nascondiamo, ma siamo molto orgogliosi perché si tratta della quinta giocatrice in due anni che spicca il volo da Martignacco verso la serie A1. Ci stiamo confermando come trampolino di lancio verso la massima serie e non solo".

"Se la squadra campione del mondo continua a strizzare l’occhio verso la Libertas Martignacco un motivo valido ci sarà. Perdiamo pezzi importanti, però siamo stati capaci finora di rilanciarci alla grande, stagione dopo stagione. Siamo diventati credibili nel panorama pallavolistico italiano grazie alla nostra solidità e al nostro staff tecnico che dimostra di essere di primo livello. Ciao Lara, da tutti noi, e in bocca al lupo”.