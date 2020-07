Chiara Calligaris ospite di Monfalcone Eventi

Chiara Calligaris, velista olimpionica e ricercatrice, sarà l’ospite della diretta online sulla pagina Facebook “Monfalcone eventi”, venerdì 10 luglio, alle 18. Nasce a Monfalcone dove ha inizio la sua carriera sportiva, prima come ballerina e sciatrice, poi come velista.

Nel 1986, appena approdata alla Classe Europa (singolo olimpico femminile), centra il suo primo podio, giungendo seconda al Campionato Italiano. A 15 anni partecipa al suo primo Campionato del Mondo e a 17 lo vince (Titolo assoluto e juniores). Nel 1990 bissa entrambi i titoli e, nelle acque austriache di Neusiedler See si laurea anche Campionessa Europea Juniores. Dopo un periodo di “pausa” agonistica durante il quale Chiara ottiene la laurea in Scienze Geologiche, si dedica all’insegnamento: è allenatore dello Yacht Club Adriaco di Trieste e del Circolo della Vela di Muggia.

Nel 2004, sente, però, di avere ancora la giusta carica agonistica e, non senza difficoltà, inizia la sua avventura in equipaggio. Abituata a stare in barca da sola deve rimettersi in gioco e sostenere il suo team durante il lunghissimo quadriennio olimpico. Nel gennaio 2008, a titolo di Dottore di Ricerca conseguito, qualifica se e il suo equipaggio per i Giochi Olimpici di Pechino 2008 con l’imbarcazione Classe Yngling (imbarcazione a chiglia con tre membri di equipaggio). Le regate di preparazione olimpica la portano a ottenere tra il 2007 ed il 2008 ottimi risultati a livello internazionale rimanendo sempre tra i migliori 15 equipaggi al mondo.

Al termine dell’esperienza olimpica, riprende il lavoro di ricercatrice al Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste presso il quale si occupa di Geologia Applicata. Tra le altre esperienze associative, Chiara è stata per 12 anni Presidente dell’Associazione Benemerita Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia della Sezione di Gorizia-Monfalcone. È stata membro della Giunta Regionale del Coni Fvg. Attualmente fiduciario del Coni regionale e VicePresidente dell’Associazione Asd Le stelle.