Christian Ciech vince lo Spring Meeting 2020

Dopo quattro giornate di gara e una strepitosa terza prova, che lo ha portato in testa alla classifica, il trentino Christian Ciech, pilota della Nazionale italiana di deltaplano, conquista il podio dell’edizione 2020 dello Spring Meeting in classe 1.

Un podio combattutissimo, che vede al secondo posto il tedesco Roland Wöhrle, seguito dal ciociaro Marco Laurenzi, pilota ufficiale della squadra Flyve, coorganizzatore dell’evento insieme all’Aero Club Lega Piloti.

In classe 5, ossia le ali rigide, Germania al primo e secondo posto, con i piloti Markus Baisch e Jochen Zeyher, seguiti al terzo posto dall’austriaco Anton Raumauf. Per la classe 1 Sport, deltaplani con torre, il podio è tedesco, con il pilota Pawel Wierzbowski, seguito in seconda posizione dallo svizzero Roberto Nichele. Sul terzo gradino del podio sale Katia Bruni, pilota italiana alla sua prima competizione.

Nonostante lo slittamento al mese di settembre, anziché nel consueto periodo 25 aprile-1 maggio, lo Spring Meeting 2020 ha riscosso un grandissimo successo tra i piloti, felici di aver potuto disputare quella che per alcuni è stata e rimarrà l’unica gara di questa stagione martoriata.

Le condizioni meteorologiche hanno senz’altro aiutato, regalando quattro splendide giornate di volo, sicuramente inusuali in questo periodo dell’anno. Flyve e Aero Club Lega Piloti danno appuntamento al prossimo anno, con l’edizione 2021 dello Spring Meeting.