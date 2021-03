Civibank sempre al fianco delle Eagles Cividale

Ieri il presidente della Ueb Gesteco Cividale, Davide Micalich, ha incontrato i vertici di CiviBank; ad accoglierlo la presidente Michela Del Piero, il vice-presidente Andrea Stedile e il responsabile marketing Roberto Cassina. Nella visita si è fatto il punto della stagione agonistica, in vista dell'inizio della seconda fase, in programma domani in casa con Jesi.

Si è parlato del rapporto di collaborazione che si è instaurato e si sta sviluppando e, soprattutto, Micalich ha avuto l'occasione di spiegare l'iniziativa legata alla partecipazione della Gesteco alle Final Eight di Coppa Italia.

La prossima settimana sarà illustrato nel dettaglio il progetto studiato dalla Ueb in collaborazione con il Comune di Cividale, ma si può anticipare che anche la Banca di Cividale, simbolo del territorio, sarà presente sulla divisa speciale che sarà predisposta per celebrare questa la partecipazione della Gesteco alle finali nel primo anno di vita della società. Un marchio prestigioso sulla maglia, al pari di altre eccellenze istituzionali e imprenditoriali. CiviBank sarà in prima linea anche nell'asta di beneficenza successiva alle Finali di Coppa Italia.

Micalich, a nome di tutta la società, ha ringraziato l'Istituto per la sensibilità e la grande disponibilità dimostrata una volta di più. "Continueremo a mettercela tutta per diventare sempre più un riferimento per il territorio e per provare a regalare grandi soddisfazioni alla comunità ducale e a tutto il Friuli".