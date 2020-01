Civibank sostiene gli Special Olympics di Sappada

La neve è per tutti. Questo è l'inclusivo slogan della 31esima edizione dei Giochi nazionali invernali Special Olympics in programma per la prima volta a Sappada dal 3 al 7 febbraio. L'evento sarà presentato a Trieste nel corso di una conferenza stampa il 27 gennaio, proprio il giorno in cui dal capoluogo giuliano partirà la staffetta con la torcia olimpica che raggiungerà la località dolomitica friulana il 4 febbraio.

Torch Run è il nome di questa staffetta che toccherà varie località del Fvg tra cui Cividale del Friuli per sottolineare l'apporto all'evento di Civibank, da sempre sensibile al mondo sportivo a ogni livello, compreso appunto quello paraolimpico. Giovedì 30 gennaio, alle 11, la fiaccola partirà dalla sede centrale della banca cividalese per raggiungere la centrale piazza Duomo della città ducale dov'è in programma una cerimonia nel corso della quale la fiaccola sarà accesa prima della ripartenza della staffetta verso Udine. Un truck sosterà nella piazza per promuovere l'evento che coinvolgerà 500 atleti disabili divisi in 50 team a cui si aggiungeranno 200 preparatori sportivi e almeno 500 volontari a supportare l'organizzazione.

Sostenendo la tappa cividalese della Torch Run, CiviBank vuole manifestare la propria costante attenzione verso il 'terzo settore' e a quanti quotidianamente si impegnano in campo sociale ed educativo, soprattutto quello così delicato e umano che riguarda la disabilità.