Cividale a Bergamo per gara tre

Domani, alle 20.30, la UEB Gesteco Cividale giocherà a Bergamo in gara tre della semifinale dei play-off di serie B al meglio delle cinque partite: arbitri Marco Guarino di Campobasso e Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi (Teramo). In gara 1 e 2, successi ducali per 59-54 e 91-68.

"Gara 3 sarà molto impegnativa a maggiore ragione perché Bergamo darà tutto essendo spalle al muro", sono le parole di Eugenio Rota. "Più delle altre, la formazione orobica è dotata di grandissimo orgoglio e grande tenacia, quindi spesso va oltre i propri limiti. Siamo consci di tutto ciò e domani vogliamo replicare gara 2, aggiustando alcune cose che non sono andate bene martedì scorso. Serviranno attenzione e agonismo".

Media - La partita di domani verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.25 su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli (canali 11 e 511 in Fvg) e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della UEB Gesteco. La diretta potrà essere seguita sia nella Eagles Club House nell’area del PalaGesteco che al bar da Laura - bistrò in Foro Giulio Cesare nel cuore di Cividale.

Note - Come in casa anche in trasferta o nei due ritrovi cividalesi in cui verrà mandata in onda la partita di domani: tutti in giallo. Questo è l’invito della società ducale, ovvero colorare di giallo con la maglia dei play-off “No surrender” sia il settore destinato alla tifoseria cividalese nell’impianto orobico che la Eagles Club House o il bar da Laura - bistrò.