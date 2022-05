Cividale batte Bergamo anche in gara due

Una vittoria rotonda, meritata, voluta. La UEB Gesteco sconfigge 91-68 Bergamo in gara 2 di semifinale dei play-off e va sul 2-0, facendo il paio col 59-54 del primo atto.

La truppa del Pillastrini mette le cose in chiaro già nel primo tempo in cui Mouaha apre il fuoco con otto punti consecutivi in avvio (8-6 al 2'). Poi cede il testimone a Battistini che ne mette 13 in fila (21-10 al 7'). A seguire interviene Cassese con la tripla del 24-10 al 7'. Infine, Ohenhen e Almansi dipingono rispettivamente 11 e 8 “pezzi” a testa nel secondo quarto uscendo dalla panchina. Risultato? 56-33 al riposo e contesa in ghiaccio.

Perché nella ripresa (finita 35 pari) non succede nulla, se non il massimo vantaggio di +25 toccato sul 58-33 al 21' e sul 63-38 al 22'. Attenzione, però. Bergamo ha già dimostrato di sapere risalire la corrente dallo 0-2 con Legnano nei quarti. Quindi, antenne dritte in vista della trasferta in terra orobica. Primo match-point sulla racchetta, per le Eagles, venerdì alle 20.30 a Bergamo.

TABELLINO