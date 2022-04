Cividale batte Bernareggio e torna al comando

Potere dello sport. Potere della pallacanestro. Come cambia la storia nell'arco di sette giorni. La UEB Gesteco ritrova la vetta solitaria del girone B di serie B grazie al successo per 90-50 sul fanalino di coda Bernareggio e al concomitante passo falso casalingo di Cremona contro Bologna. Insomma, a 40 minuti dalla conclusione della stagione regolare, i ducali hanno il destino nelle loro mani: Cividale di scena a Desio e Cremona a Fiorenzuola nell'ultimo turno calendarizzato per domenica 8 maggio prossima. La partita disputata in via Perusini contro Bernareggio dura l'arco di 11' nei quali gli ospiti ci mettono tanto impegno e si ritrovano sul 15-21 grazie a due triple consecutive.

Poi, quando i cividalesi decidono di produrre una sgommata scappano via e il match di fatto è chiuso. Le attenzioni del pubblico gialloblù sono rivolte principalmente all'esordio di Aristide Mouaha, giunto in riva al Natisone dalla A2 di Latina. Per l'esterno camerunense di formazione italiana 16 punti con 7/15 dal campo, alcune schiacciate spettacolari e 11 di valutazione. Esordio positivo anche per Cautiero autore di un canestro nel finale.

Gesteco Cividale - Lissone Interni Bernareggio 90-50 (15-13, 20-12, 28-16, 27-9)

Gesteco Cividale: Leonardo Battistini 23 (10/13, 0/0), Aristide Mouaha 16 (7/11, 0/4), Gian paolo Almansi 11 (2/3, 2/7), Adrian Chiera 9 (1/2, 2/4), Daniel Ohenhen 9 (4/7, 0/0), Alessandro Cassese 6 (1/3, 1/2), Gabriele Miani 6 (0/0, 2/2), Eugenio Rota 4 (2/2, 0/5), Alessandro Paesano 2 (1/3, 0/1), Matteo Frassineti 2 (1/1, 0/2), Luigi Cautiero 2 (1/2, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 - Rimbalzi: 52 15 + 37 (Leonardo Battistini 14) - Assist: 20 (Eugenio Rota 6)

Lissone Interni Bernareggio: Patrick Gatti 15 (2/6, 3/7), Tommaso Ingrosso 12 (1/7, 2/7), Andrea Marra 10 (2/3, 2/7), Samuele Adami 7 (1/2, 1/1), Massimo Giorgetti 5 (0/6, 1/4), Filippo Greco 1 (0/0, 0/1), Davide Todeschini 0 (0/1, 0/1), Pietro Trassini 0 (0/1, 0/0), Samuele Sanvito 0 (0/1, 0/0), Diaw Issa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 21 3 + 18 (Massimo Giorgetti 7) - Assist: 9 (Pietro Trassini 3)