Cividale batte Rieti e va in finale al Lignanobasket

La Gesteco Cividale comincia con una vittoria il suo precampionato. Nella seconda semifinale del Lignanobasket - memorial Mario Bortoluzzi, i ducali superano 69-57 la Real Sebastiani Rieti e domani, alle 19.15, lotteranno per il trofeo contro Rimini che in precedenza aveva piegato 87-75 la Rucker San Vendemiano.

Alle 17, sempre domani, la finalina Rucker - Real Sebastiani. Contro Rieti, che a inizio partita perde Stanic per infortunio e tiene a riposo precauzionale Deng, la UEB Gesteco mette la freccia dopo il riposo grazie a capitan Chiera, Paesano e il 2004 Enrico Micalich. Per coach Pillastrini buone indicazioni anche dagli altri nuovi arrivi Laudoni e Rocchi, in attesa del ritorno di Cassese tra i disponibili.

UEB GESTECO - RIETI 69-57 (14-20, 30-32, 50-49)

UEB GESTECO CIVIDALE. Miani 2, Chiera 17, Rota 4, Laudoni 9, Battistini 5, Paesano 16, Rocchi 5, Micalich 11, Ohenhen; non entrato: Mazzotti. Coach Pillastrini

REAL SEBASTIANI RIETI. Tchintcharauli 3, Chiumenti 16, Stanic, Contento 9, Loschi 6, Piccin 3, Piazza 2, Ghersetti 9, Ndoja 9; non entrato: Deng. Coach Finelli

Arbitri Zuccolo e Zancolò.