Cividale batte Vicenza e vola alla Final Eight di Coppa Italia

Undici vittorie di fila. Chiusura di anno solare 2021 col sorriso. Primato in cassaforte, almeno sotto le feste. Qualificazione alla Final eight di Coppa Italia nuovamente in tasca. E più di 2000 euro raccolti per l'associazione onlus cividalese Gli occhi azzurri di Manuele grazie alla generosità del popolo delle Eagles. Un sabato sera così è da cerchietto rosso a chiusura, appunto, di un 2021 strepitoso.

La UEB Gesteco Cividale piega per 78-65 la Pallacanestro Vicenza e va bene così, per tutto quello elencato poco fa. E' una serata stupenda quella trascorsa in via Perusini. Sul parquet capitan Chiera e compagni inseguono a fine primo quarto (13-15), poi quando mettono la freccia (35-24 al 19') il discorso è praticamente archiviato perché Vicenza non riesce a mettere la testa fuori dall'acqua. La UEB allunga dopo l'intervallo (49-31 al 25') e il match si mette in discesa fino al capolinea. Raggiungendo il massimo vantaggio sul 55-34 e col giovane di casa Enrico Micalich che strappa applausi, segnando 11 punti in 15' di utilizzo. Buone feste, Eagles. Ci rivediamo sabato 8 gennaio a Bernareggio, prima del ritorno al PalaGesteco domenica 16 gennaio contro Desio.

Gesteco Cividale - Civitus Allianz Vicenza 78-65 (13-15, 22-12, 26-16, 17-22)

Gesteco Cividale: Adrian Chiera 13 (1/1, 3/4), Eugenio Rota 12 (2/4, 1/8), Leonardo Battistini 12 (2/4, 2/5), Stefano Laudoni 12 (2/3, 2/7), Enrico Micalich 11 (1/2, 3/4), Gabriele Miani 8 (4/8, 0/3), Daniel Ohenhen 4 (2/6, 0/0), Alessandro Paesano 4 (1/3, 0/1), Alessandro Cassese 2 (1/2, 0/0), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0), Michael Cuccu 0 (0/0, 0/0), Filippo Pittioni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 42 13 + 29 (Leonardo Battistini 10) - Assist: 23 (Eugenio Rota 9)

Civitus Allianz Vicenza: Raphael Chiti 23 (6/8, 3/9), Andrea Petracca 12 (4/7, 1/3), Fabrizio Piccone 11 (2/4, 2/8), Andrea Mazzucchelli 7 (1/2, 1/4), Marcello Piccoli 6 (1/5, 1/2), Nicola Bastone 6 (1/3, 0/1), Fabio Sebastianelli 0 (0/2, 0/2), Piergiacomo Rigon 0 (0/1, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0), Alessandro Cecchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 25 5 + 20 (Marcello Piccoli 9) - Assist: 14 (Andrea Mazzucchelli 5)