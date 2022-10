Cividale-Castelmonte, tris di Degasperi

E’ stato Diego Degasperi a vincere la 45esima edizione della Cividale-Castelmonte, cronoscalata organizzata dalla scuderia Red White. Il pilota trentino, su Osella Fa30, si è imposto in entrambe le manche e ha fermato il cronometro sul tempo di 6’21’’05, arrivando davanti a tutti anche nella classe E2SS.

Per lui si è trattato del terzo successo assoluto nella gara friulana dopo quelli ottenuti nel 2013 e nel 2021. Alle sue spalle si è piazzato il vincitore della gara del 2020, Simone Faggioli: il 16 volte campione europeo, su Nova Proto, ha chiuso a 5’85’’ dal primo classificato e ha portato a casa l’affermazione in classe E2SC. Terzo a 7’’06 da Degasperi invece Giancarlo Maroni su Osella Pa21. E’ stata una gara sul filo dei secondi, quella valida quest’anno per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) zona Nord a coefficiente 1,5, il campionato del Centro Europa (FIA CEZ), il Trofeo di Zona Velocità in Salita Autostoriche (TASZ) e il Campionato del Friuli Venezia Giulia.

Tra le auto storiche il più veloce di tutti è stato, esattamente come nel 2021, Michele Massaro, che su Bmw M30 E30 (stessa auto dell’anno scorso) ha fatto segnare il miglior tempo sia in gara 1 sia in gara 2 completando la prova in 7’55’’28. Per lui successo anche nel quarto raggruppamento. Hanno completato il podio due friulani: Rino Muradore, già vincitore a Castelmonte, secondo su Ford Escort Rs1600 a 5’’14 (primo nel secondo raggruppamento) e Ivan Di Fant, terzo su Lucchini Sn86 a 15’’10. I piloti sono tesserati rispettivamente per la Red White e per la Forum Iulii Historic Club. Buona la partecipazione di pubblico e dei piloti: ad arrivare al traguardo 116 auto moderne e 43 storiche dopo essersi date battaglia lungo la strada che da Carraria di Cividale porta a Castelmonte (6,395 km).

Settimo su Nova Proto il miglior friulano al traguardo, Stefano Gazziero, tesserato per la Forum Iulii Historic Club. Nei vari raggruppamenti, vittoria in E1 per Reinhold Taus (Subaru P4 Turbo), in E2SH per Gianluca Ticci (Fiat X1/9), in CN per Giancarlo Graziosi (Osella Pa21) e in Gt per Roberto Ragazzi su Ferrari 488. Da segnalare la vittoria in ProdS di Andrea Crivellaro di Red White su Peugeot 106.

Per quanto riguarda le auto storiche, invece, detto del secondo e del quarto raggruppamento, nel primo raggruppamento il più veloce è stato Gregor Frotscher su Mini Cooper S e nel terzo Erwin Morandell su Fiat X1/9.