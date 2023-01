Cividale ci prova, ma Cento è più forte

Dopo lo storico successo sul parquet del PalaDozza, sempre senza Clarke, la Gesteco era attesa da un nuovo sesto grado nel suo sorprendente campionato, la sfida alla Tramec Cento, altra capolista arrivata in via Perusini con lo score di 14 vittorie su 18 incontri e con un roster di qualità in ogni reparto.

Il capolavoro questa sera non è riuscito perché gli avversari si sono rivelati un osso troppo duro per i ragazzi di Pillastrini, sempre incitati con trasporto e calore dai propri tifosi. Cento ha messo in campo una prestazione praticamente perfetta in attacco e in difesa, rivelandosi la miglior formazione vista fino a oggi nel palazzetto ducale, capace di condurre la gara con autorità praticamente dall’inizio alla fine, chiudendo sul 60-78.

Si parte con Rota, Mouaha, Pepper, Dell’Agnello, Miani per Cividale e Moreno, Marks, Archie, Toscano e Berti per Cento con il coach Mecacci che rimescola le carte a metà periodo inserendo l’ex APU Mussini e capitan Tomassini per Moreno e Marks sul punteggio di 6-7 e la mossa si rivela azzeccata perché gli ospiti prima allungano sul 6-14 a 3’29” proprio grazie a 5 punti dell’ex udinese per poi pigiare sull’acceleratore con il tiro dalla distanza e chiudere avanti la frazione con 12 lunghezze di vantaggio (13-25) con Cividale che soffre l’aggressività della difesa ospite e diverse palle perse in attacco.

Il copione non cambia nel secondo periodo con Cento che dimostra tutta la sua qualità con percentuali al tiro vicine al 100% e vola sul +19 a 6’32” (15-34) con una tripla di Moreno, per poi condurre con sicurezza sino all’intervallo lungo chiuso in vantaggio sul 27-46, nonostante un paio di triple di Rota che cercano di mantenere Cividale in partita.

Ci prova Mouaha nel terzo periodo ad innescare la difficile rimonta con due triple consecutive per il 33-48 a 7’02” con Cividale che alza l’intensità difensiva a tutto campo e con altri tiri dalla distanza del mago Rota impedisce agli ospiti di archiviare il match con troppo anticipo, pur mantenendo comunque un vantaggio rassicurante alla fine della frazione (42-59). Nell’ultimo periodo ci prova Pepper a tenere sulla corda Cento con due triple, ma a Cividale manca la necessaria continuità offensiva per cercare di compiere il “miracolo” e così gli emiliani riescono a rintuzzare ogni tentativo delle Aquile di rientrare nel match e s’impongono con un perentorio 60-78.

UEB Gesteco Cividale - Tramec Cento 60-78 (13-25, 14-21, 15-13, 18-19)

UEB Gesteco Cividale: Aristide Mouaha 14 (2/4, 3/7), Eugenio Rota 12 (0/2, 4/11), Dalton Pepper 9 (1/3, 2/5), Gabriele Miani 7 (0/1, 1/3), Leonardo Battistini 5 (2/5, 0/2), Aleksa Nikolic 5 (1/3, 1/3), Giacomo Dell' agnello 4 (1/4, 0/2), Alessandro Cassese 3 (0/0, 1/2), Enrico Micalich 1 (0/2, 0/0), Rotnei Clarke 0 (0/0, 0/0), Eugenio Boscarol 0 (0/0, 0/0), Tommaso Tosolin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Dalton Pepper 7) - Assist: 10 (Dalton Pepper, Gabriele Miani, Giacomo Dell' agnello 2)

Tramec Cento: Derrick Marks 14 (6/11, 0/1), Federico Mussini 13 (2/6, 2/4), Dominique Archie 11 (1/1, 3/4), Yankiel Moreno 8 (1/5, 2/3), Giovanni Tomassini 8 (1/4, 2/3), Matteo Berti 7 (2/3, 0/0), Daniele Toscano 6 (0/0, 2/4), Scott Ulaneo 6 (2/3, 0/0), Gregor Kuuba 5 (0/0, 1/1), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Matteo Berti 9) - Assist: 14 (Yankiel Moreno 4)